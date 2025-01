Zajaris alza la voz por los artistas cubanos: "Tenemos la mesa llena pero el alma vacía"

Vídeos relacionados:

La actriz cubana Zajaris Fernández criticó a sus compatriotas que viviendo en libertad ya no les preocupa lo que sucede en la Isla.

Zajaris participó el martes en la manifestación en la Plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, junto a numerosos cubanos que acudieron a exigir al presidente Trump que refuerce su presión sobre el régimen.

"Estoy aquí en representación de todos los artistas que no han tenido los cojones de pararse aquí, que vinieron a este país a vivir y a lograr lo que nunca nos dejaron lograr y decir de donde venimos", expresó entre vítores y aplausos.

La humorista expresó que los cubanos emigrados viven en una gran mazmorra, y que muchas quienes están en otras partes del mundo "tenemos la mesa llena, pero el alma vacía".

Zajaris recalcó que los cubanos fueron a Washington porque quieren crecer como seres humanos sin renunciar a ver a los que aman, y sin tener que irse de su patria sin saber cuándo podrán regresar, o pidiendo permiso para hacerlo.

"Gracias, cubanos, por todo lo que hacen. No se dejen, no importa lo que digan, no importa lo que quieran hacernos creer; nosotros tenemos los timbales y nos sobra el valor para ver a Cuba libre y la vamos a ver", exclamó.

Decenas de cubanos, convocados por el influencer Alexander Otaola, viajaron a Washington para exigir libertad para Cuba y los presos políticos.

Varias figuras del arte cubano se congregaron en el lugar, entre ellos, Los Pichy Boys, Cuqui la Mora, Sandra Pérez, Carmen Daisy y Keelyn Durán.

"Estamos comprometidos con la libertad de Cuba. Qué orgullo ver a todos nuestros hermanos juntos", expresaron Los Pichy Boys en su cuenta de Instagram.

Cuquita la Mora compartió varias imágenes de la protesta: "Ojalá todos los cubanos del exilio, todos, los nuevos y los viejos, se tomaran la libertad de Cuba como prioridad, pero aun así, somos muchos los cubanos dignos y comprometidos con la causa", dijo.

Por su parte, el humorista Boncó Quiñongo arremetió en las redes contra aquellos que lo criticaron por no asistir a la protesta.

"No quiero que ahora me digan que si yo no estoy en Washington como me dicen por ahí, porque es lo mismo que pasaba en Cuba, que te decían: 'no vayas al trabajo, hay marcha'. Y uno del comité apuntando con una libretica el que iba, el que no iba. Entonces, qué estamos haciendo", cuestionó Boncó.