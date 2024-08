Influencer cubana Samantha Espineira defiende a su novio Alessandro Piga tras su detención por fraude

El novio de la influencer cubana Samantha Espineira, Alessandro Piga, ha sido arrestado bajo acusaciones federales de conspiración para cometer fraude bancario. La detención del italiano de 32 años tuvo lugar el 27 de julio y actualmente está en el Centro Federal de Detención de Miami a la espera de su juicio.

Este escándalo sorprendió a los seguidores de la pareja, quienes estaban acostumbrados a ver a Piga mostrar un estilo de vida lujoso en las redes sociales.

Alessandro Piga se había hecho conocido en las redes sociales por presumir de su éxito como empresario con el negocio Royal Trucking Automation, mostrando viajes exóticos y autos de lujo.

Este mismo año, Alessandro Piga regaló a la influencer cubana, que cuenta con un millón de seguidores, con un lujoso auto por San Valentín. Un gesto que Samantha Espineira compartió con entusiasmo en Instagram. Poco después, la pareja anunció la compra de su primera casa. Ahora, la detención del italiano ha puesto en duda la autenticidad de su éxito.

Tras el arresto, Samantha Espineira expresó su sorpresa y descontento ante las críticas, defendiendo su relación y pidiendo a sus seguidores que no juzguen sin conocer todos los detalles. “Si no conoces la vida de los demás mejor no digas nada y mírate en el espejo porque ahí es donde debes ver primero antes de juzgar y opinar”, dijo la joven, que se mostró su apoyo a Piga con una foto juntos en su muro.