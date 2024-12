El popular influencer cubano Kenny Robert Peña, conocido por su personaje dramático y cómico Jessica, volvió a encender las redes con una de sus ocurrentes reacciones. Esta vez, fue el turno de Samantha Espineira, quien apareció en un video de la mano con un joven, originalmente compartido por Martí To Durako.

Fiel a su estilo paródico y desenfadado, Kenny no dejó pasar la oportunidad y comentó con su característico humor ácido el video: "¿Quién es ahora? Samantha, niña, el año no se acaba y ya tienes otro. Has tenido más de 20 maridos, ni Yailin se había atrevido a tanto. Samantha, qué grande tú eres".

"¿De qué será dueño este? ¿Tendrá una empresa de barcos? Porque donde hay Samantha hay dinero, y donde hay dinero está ella. Mamá, qué dura eres, yo no te critico, yo te admiro. Te voy a poner un altar y te voy a pedir para que me aparezca uno así", agregó.

La divertida reacción rápidamente se hizo viral, generando una ola de risas y comentarios. La propia Samantha Espineira no tardó en responder con humor, etiquetando al joven en cuestión y aclarando con emoticonos de risa: "Es el mismo de siempre".

Esta no es la primera vez que Kenny Robert, a través de Jessica, se convierte en el comentarista estrella de la farándula cubana. Con sus sketches cargados de dramatismo exagerado y observaciones mordaces, el joven influencer ha conquistado a miles de seguidores. Personajes como Oniel Bebeshito, Yomil Hidalgo y Rachel Arderi han sido también blanco de sus divertidas parodias.

La habilidad de Kenny Robert para capturar los momentos más virales de la farándula cubana y transformarlos en contenido humorístico le ha asegurado un lugar privilegiado entre los influencers más queridos y seguidos de la comunidad cubana. Cada video suyo es una muestra de creatividad, espontaneidad y conexión con su audiencia, que espera ansiosa cada una de sus reacciones.

Por otro lado, Samantha Espineira, una de las influencer cubanas más seguidas de las redes sociales, ha estado en el foco este año después de que a su anterior pareja la encarcelasen. Pese a que la joven le mostró su apoyo pese a la detención, poco después se la vio con otro joven. Aunque no ha terminado de hacer oficial su relación con Ethan Duran, estas imágenes y su comentario en el post de Kenny terminarían de confirmar su noviazgo.

