Muere joven cubano en Matanzas a pocos días de viajar a EE.UU. para reunirse con su padre

Un joven cubano de apenas 20 años falleció en un accidente de moto en la localidad Israel Ruiz, en el municipio Los Arabos, Matanzas, a pocos días de viajar a EE.UU. para reunirse con su padre, según reportes en redes sociales confirmados por fuentes allegadas a la víctima.

Maylon Rosell estaba feliz y celebrando que el próximo 27 de agosto viajaría a Estados Unidos, según indicó el portal noticioso de Facebook La Tijera.

Captura de Facebook/La Tijera

“Todo ocurrió cuando decidió ir a visitar a su mamá con la moto de alta gama que su papá le había enviado desde los EE.UU. no hacía ni un mes. Una moto que ya estaba hasta vendida”, reveló la citada fuente.

Dicen que llegó a la casa de su madre a toda velocidad y, cuando se disponía a regresar a su casa, su mamá le imploró que se quedara con ella y no se fuera, pero él, bajo los efectos del alcohol, no le hizo caso y partió. Lamentablemente no llegó a su destino.

Aunque La Tijera informó que el viaje de Maylon sería por parole humanitario, una fuente cercana a la víctima rectificó que era por la vía de la reunificación familiar.

Captura de Facebook/La Tijera

Este miércoles el joven matancero fue despedido en un multitudinario y emotivo sepelio en su municipio.

Sepelio del joven fallecido en trágico accidente en Los Arabos

Decenas de personas se han mostrado consternadas por la tragedia y llaman a los padres de jóvenes motoristas a crearles conciencia a sus hijos sobre el peligro que entraña la conducción de motos bajo ciertas circunstancias.

Hasta el cierre de esta nota han trascendido otros detalles sobre las circunstancias del fatídico siniestro, y es que los accidentes de tránsito no dan tregua en Cuba.

En las últimas horas hay constancia de al menos cuatro fallecidos confirmados en dos accidentes en la provincia de Camagüey.

El choque en la madrugada del miércoles entre una guagua Yutong y una camioneta en la Carretera Central, a la altura del municipio Florida, dejó como saldo al menos fallecido.

En otra tragedia reciente, también en Camagüey, al atardecer de este miércoles el choque de un riquimbili con un camión particular dejó otras tres víctimas mortales en el municipio de Guáimaro.