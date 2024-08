Luchador chileno cuenta cómo se quedó el cubano Yasmani Acosta en Chile: "Lo escondí en un motel"

En 2015, el deportista Yasmani Acosta (Matanzas, 1987), subcampeón en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de París, tomó la decisión de escapar de la delegación cubana con la que asistió a los Panamericanos de Chile, de ese año y para conseguirlo, contó con la ayuda del luchador chileno Andrés Ayub, con quien el cubano mantiene aún una buena amistad.

Todo se fraguó en una conversación de gimnasio, cuando Yasmani Acosta, que había viajado a Chile junto al hoy cinco veces campeón olímpico Mijaín López, le preguntó a Ayub qué posibilidades había de encontrar trabajo en Chile. Según la historia que Ayub ha contado a El Deportivo, él le respondió que si se quería quedar, podía contar con su ayuda.

En esa ocasión, Yasmani Acosta, que en París representó a Chile, estaba nervioso, compitió y perdió con un dominicano, pero cumplió con su compromiso de entregar el cupo, a diferencia de otros cubanos, explica Ayub, que huyen antes de la competición.

El luchador chileno recuerda que la situación fue compleja porque tenía que esconder a Yasmani Acosta y eligió para ello el motel Marín 014, famoso por sus habitaciones temáticas. "Entramos los dos, imagínate cuando nos vieron llegar... Le pasé unas lucas (dinero), algo de comida y al otro día lo fui a buscar. Ahí lo llevamos con un amigo a una residencial. Estuvo dos días durmiendo en unas camas enanas como de media plaza y de ahí lo llevamos a la casa de un amigo”, recuerda.

Esos primeros años, como ha contado en alguna ocasión el propio Yasmani Acosta, fueron particularmente difíciles porque él, al quedarse en Chile, no podía regresar a Cuba en cinco años, aunque luego supo que eran tres. Recuerda que al principio echó mucho de menos a los suyos y, además, le agobiaba la incertidumbre de no saber si había tomado la decisión correcta. "Soy muy casero. No soy de salir y sufrí bastante", dijo en una entrevista con Cooperativa FM, en referencia a la separación de su familia.

Para ayudarle a sobreponerse a la nostalgia, los amigos chilenos de Yasmani Acosta, incluido Ayub, lo invitaban a todas las celebraciones familiares. Luego el cubano conoció a su novia, Rommina Sepúlveda, nacida en Suecia, pero criada en Chile, que, según cuenta el medio chileno En Cancha, conoció al subcampeón olímpico de lucha grecorromana por Tinder y le pagó un billete para que fuera a verla. Ambos llevan ocho años juntos y viven en Valparaíso.

Andrés Ayub también asegura que ayudó a Yasmani Acosta en el papeleo con las autoridades. No obstante, el cubano pasó dos años sin entrenar, trabajando como guardia de seguridad hasta que consiguió la residencia en el Centro Olímpico de Chile. Y a partir de ese momento, su vida cambió. Retomó sus éxitos deportivos hasta llegar a París.

En declaraciones a la prensa chilena, Ayub ha recordado que él ha vivido, a nivel deportivo, una experiencia similar a la de Yasmani Acosta, que peleó la final con su amigo y mentor Mijaín López. A él le tocó pelear contra 'El gigante de Herradura' en Toronto y en esa ocasión como ocurrió ahora en París con Yasmani, le dijo: "Nos vemos en la final".

Para Ayub, el combate por el oro de Yasmani Acosta y Mijaín López fue "la final perfecta que buscaba" el cubano nacionalizado chileno y por eso cree que si no se lesiona y se cuida, puede conseguir el oro en Los Angeles 2028.

En cualquier caso, la plata lograda en París por Yasmani Acosta compensa el quinto puesto y el diploma olímpico logrado en Tokío, algo que él no tenía superado antes de estos Juegos Olímpicos. De hecho, en una entrevista llegó a confesar que Tokío aún le duele porque conserva la sensación de que en esa ocasión los árbitros no le favorecieron cuando peleó por el bronce y por eso se esforzó mucho en esta ocasión para que su victoria no dependiera del criterio de un tercero.

Chile estaba pendiente de la medalla olímpica que Yasmani Acosta podía darle en estos Juegos. El propio presidente chileno, Gabriel Boric, en redes sociales envió un mensaje al luchador de origen cubano antes de que disputara el oro en un duelo histórico contra Mijaín López. Y después de conseguir la medalla escribió: "Tremendo Yasmani en París 2024! Gracias por tu medalla de plata para Chile en lucha grecorromana. Sabemos de tu esfuerzo y trabajo para llegar a donde estás. Felicitaciones, cra!"

El pasado 25 de marzo de 2024, Yasmani Acosta avisó a sus seguidores de Instagram del inicio de "la preparación más importante y más dura" para los Juegos Olímpicos de París. Hace casi cinco meses escribió que tenía previsto estar varias semanas fuera de Chile entrenando al más alto nivel para la "batalla final". Esa, que le ha dado una plata olímpica a su país adoptivo y a su dura carrera deportiva.