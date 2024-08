Conmoción en Baracoa por muerte en dudosas circunstancias en el servicio militar

El Servicio Militar Obligatorio vuelve a cobrarse una nueva víctima en Cuba. La ciudad de Baracoa (Guantánamo) está conmocionada con la muerte del joven Flavio Raúl Alonso Piedra, de 20 años, hallado muerto en la garita donde hacía guardia como recluta, a falta de tres meses para acabar su etapa de soldado en las Fuerzas Armadas. Este 24 de agosto iba a cumplir 21.

Fuentes del entorno del joven no se creen la versión oficial de la prisión donde el joven estaba haciendo el servicio militar porque le dijeron a la familia que se había ahorcado con su cinto, pese a tener entre las manos una AKM con la que podía haberse pegado un tiro. También se podía haber tirado de la garita, situada a una altura considerable, pero según los jefes de la unidad, se ahorcó. "Lo encontraron de rodillas, con la cabeza hacia atrás y los ojos muy abiertos", dice una persona allegada a la familia.

Tan abiertos tenía los ojos, que a la madre, que fue la primera que lo vio, le costó trabajo cerrárselos. Estaba como asustado, como sorprendido por lo que había visto, añade la misma fuente.

Flavio Alonso Piedra no tenía problemas psicológicos ni se sentía mal. Salía de pase los fines de semana y tenía planes para ir este viernes al cumpleaños de un amigo de la unidad. "Se había comprado ropa y estaba ilusionado con que llegara el viernes", añade otra fuente.

El cuerpo de Flavio Alonso fue hallado sin vida este miércoles 8 de agosto por la mañana. La familia lo estuvo velando en la casa durante este jueves 9 de agosto hasta que a las dos de la tarde se lo llevaron a un sitio donde puede estar congelado, a la espera de que llegue su hermano Pavel Alonso Piedra, que ha viajado desde Estados Unidos por Holguín para ir al entierro.

El padre de Flavio Alonso recibió la noticia en Camagüey, adonde había viajado a acompañar a un familiar al médico. En Baracoa estaban solas la madre y la bisabuela del difunto, ya muy mayor. Personas cercanas al padre aseguran que se desmayó del dolor por la muerte de su hijo. Su madre ha tenido que ser sedada. Nadie se esperaba una cosa así.

Una fuente consultada asegura que en la autopsia no hay marcas del cinto en el cuello y que los forenses han sembrado la duda de que ha podido ser un asesinato y no un suicidio, como aseguran los responsables de la unidad militar. Un pariente que no ha querido ni confirmar ni desmentir lo ocurrido, se ha limitado a aclarar que los hechos están siendo investigados.

"Todavía no hemos indagado a fondo", señala una persona del entorno del fallecido, que asegura que la madre, que fue la habló con los peritos forenses, no está en condiciones de explicar nada a nadie porque en estos momentos está devastada.

"Hay muchas historias. Hay quien dice que lo encontraron muerto en el dormitorio, ahorcado con el cordón de la AKM", señala otra fuente.

"Él tenía en sus manos una AKM. Podía haberse dado un tiro. Podía haberse tirado de la garita. Eso tiene dos o tres metros de altura. ¿Se va ahorcar con el cinto? Estaba en un lugar con mucha visibilidad y nadie vio nada. Alguien tuvo que haber visto algo", añade una fuente cercana al fallecido.

"Todo el que lo conoce y sabe quién es, duda de eso. Eso no pudo ser un suicidio. Yo quería verlo en la caja. Sus ojos fueron forzados para poder cerrárselos", concluye un conocido de Flavio Alonso Piedra. Una vecina añade que no se cree nada porque "era un niño muy alegre".

El caso de Flavio Alonso no es un hecho aislado. Cada vez son más los testimonios de familias que han perdido a sus hijos mientras pasan el servicio militar. En ocasiones pierden la vida en circunstancias nunca esclarecidas. Otras directamente son suicidios porque se saltan las indicaciones médicas que desaconsejan que una persona sea reclutada para el servicio si no es apto psicológicamente.

Fue lo que ocurrió con Maikol Arcia Hernández, un joven cubano que se quitó la vida en 2023 mientras estaba en el servicio. Él ya había avisado a su abuelo de sus intenciones de pegarse un tiro y aunque la familia dio parte a la unidad, el oficial al mando dijo que eso eran "malcriadeces".

Ocurrió lo mismo en junio de 2024 con el soldado cubano Leandro Muñoz Zamora, que se tiró de una guagua militar en marcha y la familia considera que "se pudo haber evitado". El joven de 20 años, natural de Santa Clara, falleció en el acto, poco después de hablar con su novia y comentarle lo que ya tenía decidido hacer. Tenía "papeles" que desaconsejaban su ingreso en el Servicio Militar por problemas psicológicos, pero fue llamado a filas y trasladado de Santa Clara a Matanzas para trabajar seis meses en la construcción. De camino a Matanzas se quitó la vida.