Convocan a donar sangre por cumpleaños de Fidel Castro en La Habana

El régimen cubano, cuyo programa de donación voluntaria de sangre se ha visto debilitado en los últimos años debido a la creciente migración, ha convocado a varias jornadas por el 98 aniversario del nacimiento de Fidel Castro.

El Portal del Ciudadano de La Habana informó en su sitio web que los CDR han convocado a donaciones masivas de sangre para el lunes 12 y martes 13 de agosto, en un gesto que busca conmemorar el natalicio de Fidel Castro, evidenciando una vez más la instrumentalización política de estas campañas.

Según la nota, estos dos días se podrá donar sangre en el Banco Provincial y en los centros de extracción de cada municipio.

“En el Banco de sangre de 23 y 2, en la localidad Vedado, del municipio Plaza de la Revolución, es a partir de hoy (domingo) a la 7:00 AM”, apuntó la nota.

Asimismo, mencionó que los requisitos son tener más de 18 y menos de 60 años cumplidos, además de pesar más de 50 kg.

En el caso de las mujeres, estas no podrán estar amamantando, además de no estar embarazada y si ha parido, deberán haber pasado al menos seis meses.

Enfatizó que podrán donar las personas que no hayan sido vacunados en los últimos 30 días, no padecer enfermedad, ni estar tomando algún medicamento siete días antes de donar, aunque explicó que de ser diabético no debe administrarse insulina y hipertensos deberán estar controlados.

A inicios de mes, gran indignación causó entre varios padres en Villa Clara el hecho de que sus hijos, quienes están cumpliendo el Servicio Militar Activo, han sido obligados a donar sangre y amenazados con realizar más guardias nocturnas si se niegan.

Captura de Facebook / ICLEP

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa se hizo eco en Facebook de la indignación de los padres y denunció que los jóvenes en el servicio militar están siendo obligados a donar sangre: “Los amenazan con quitarles el permiso de visita a sus hogares o aumentarles la frecuencia de guardias nocturnas”.

En Santiago de Cuba, en julio último, los familiares de un señor que sufrió un accidente de tránsito necesitaron con urgencia donaciones de sangre para él, debido a su escasez en el hospital.

Hace algunos meses circulaban en las plataformas digitales las peticiones por una niña y un joven accidentado necesitados de sangre, mientras el activista Yoelkis Torres Tápanes recurrió a las redes para que su madre pudiera operarse a finales de 2023 en Matanzas.

Captura de Facebook/Yoelkis Torres Tapanes

En marzo, otro cubano suplicó ayuda porque su madre lleva más de una semana esperando: “Necesito en Pilón, Granma, una donación de sangre. Hay donantes y supuestamente en el hospital no hay bolsas para la sangre”, explicó el internauta Alexis Vargas en un video que publicó en Facebook.