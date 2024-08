Crisis alimentaria pone en peligro al cangrejo azul en Guantánamo

La crisis alimentaria en Guantánamo, exacerbada por la deficiente gestión del régimen cubano, ha obligado a los residentes a buscar alternativas de subsistencia, poniendo en peligro al cangrejo azul en el municipio de Imías debido a la sobreexplotación de este recurso natural local.

La iniciativa Food Monitor Program (FMP) señaló este jueves que la sobre captura del cangrejo azul en Imías es inseparable del contexto más amplio de la crisis alimentaria en Cuba, que impacta a toda la población.

El FMP señaló que la sobreexplotación del cangrejo azul en Imías es resultado del fallo de las políticas económicas y agrícolas, que han generado una dependencia excesiva de las importaciones, una distribución ineficiente, y unos costos alimentarios prohibitivos, lo que obliga a numerosas familias a buscar alternativas más económicas y de fácil acceso.

Esta situación lleva a la captura desmedida de cangrejos, una práctica insostenible a largo plazo, pero que se vuelve una alternativa necesaria para quienes no pueden permitirse comprar alimentos en el mercado, apuntó la fuente citada.

En el municipio de Imías, Guantánamo, la caza del cangrejo azul es una actividad crucial que combina tradición y modernidad, pero enfrenta desafíos significativos que ponen en riesgo tanto la sostenibilidad de la especie como la seguridad alimentaria de la región.

FMP mencionó que la introducción de fuentes luminosas artificiales ha revolucionado su búsqueda, facilitando que cualquier persona sea capaz de capturarlo tanto de día como de noche.

“La facilidad con la que ahora se pueden localizar y atrapar estos animales ha puesto en peligro la sostenibilidad de la especie y ha alterado el equilibrio ecológico de los manglares”, señalaron.

Varios pobladores de esa localidad en el oriente de Cuba han confirmado esta realidad, señalando que, actualmente, tanto los más hábiles como los más inexpertos pueden llevarse a casa una gran captura, algo que antes solo unos pocos lograban.

“Uno no busca cangrejos por amor al arte, es porque hay necesidad, y al final si no cojo esto no tendré comida”, apuntó uno de ellos.

La ausencia del cangrejo azul en Imías, además de indicar serios problemas en el equilibrio en los manglares, es un reflejo de un problema mayor que enfrenta el pueblo cubano: cómo equilibrar las necesidades alimentarias del pueblo con la conservación de la naturaleza.

“La sobreexplotación de recursos naturales es un problema recurrente en varias regiones del país, donde la necesidad de subsistencia choca con la urgencia de conservación”, apuntó FMP.

Esta es solo una de las muchas manifestaciones de la agravante crisis económica en Cuba, que ha llevado a la población a adoptar prácticas alimenticias no tradicionales.

El aumento de la caza de perros y gatos para el consumo humano, ha alarmado a defensores de animales que han señalado la falta de protección de las mascotas en un país con leyes poco estrictas contra el maltrato.

La plataforma multimedia El Toque publicó un extenso trabajo periodístico que evidencia cómo el consumo de gatos ha aumentado en la provincia de Guantánamo.

"La naturalización de estos hechos ha generado preocupación, especialmente entre las sociedades protectoras de animales de la provincia y los dueños de mascotas," señaló el sitio web, alertando que algunas personas temen por la vida de sus animales y prefieren mantenerlos en casa para protegerlos.

Al respecto, citó a Mayte, miembro de BAC (Bienestar Animal Cuba), quien explicó que no deja que sus gatos salgan al jardín por temor a que se los roben, y prefiere mantenerlos seguros dentro de la vivienda, una medida que, aseguró, es la única que hasta el momento mantiene a salvo a las mascotas en Guantánamo.

La promoción de la venta de carne de gato en redes sociales, junto con la falta de acción de las autoridades legales y sanitarias, ha generado indignación y preocupación tanto en esta protectora como entre otros residentes de la provincia.