Alexander Delgado en plan papá celoso con su hija Kuki: "Te estoy cazando"

Entre Alexander Delgado y su hija mayor Kuki existe una gran complicidad, pero de vez en cuando al integrante de Gente de Zona le sale lo de papá celoso y controlador.

“Me le perdí unos días y dice que me está cazando”, escribió Kuki en su Instagram junto a un divertido video en el que su padre trata de averiguar a toda costa en qué andaba su hija cuando la perdió de vista.

“Dónde tú estabas que hace una pila de días que no te veía”, le pregunta Alexander entre risas, pero con ese interés de fondo que suelen tener los padres.

Cuando la chica le responde que andaba por ahí, el cantante reaccionó: “¿Por ahí? Te estoy cazando. Mira a ver dónde tú estabas. Tú sabes que te estoy vigilando”.

A continuación, entraron en un debate sobre quién copia a quién a la hora de vestirse y si usan los mismos colores, cualquiera al verlos “discutir” por semejante tontería pensaría que son dos amigos y no padre e hija.

No obstante, algo salió a relucir en la conversación y eso sí tenía mucha pinta de seriedad: “Yo me visto igual que tú, pero con la diferencia de que yo no te mando flores”.

La alusión a los ramos de flores que ha estado recibiendo Kuki, al parecer de algún enamorado, fue muy clara y Alexander sin dudarlo le recordó que todavía no se le ha olvidado ese asunto.