Encarcelan a un joven de Matanzas por no querer estar en el Servicio Militar

Anisleydis Suria, una madre cubana de Cárdenas, Matanzas, denunció en redes sociales que su hijo fue encarcelado esta semana por no querer estar en el Servicio Militar.

El muchacho, que responde al nombre de Sergio Díaz Suria, fue detenido el lunes en circunstancias que no precisó su progenitora.

“Ayer 19 de agosto me partieron el corazón cuando me dijeron que te habían metido preso solo por la simple razón de no querer estar en el Servicio Militar Obligatorio, pero tranquilo, mi amor, que aquí está tu madre para hacer por ti hasta lo imposible", aseveró la madre del joven.

"De ahí se sale, mi vida, pronto vamos a estar juntos otra vez. Te amo, mi niño”, añadió la mujer, que en el apartado comentarios recibió ánimos de allegados a la familia.

Captura de Facebook/Anisleydis Suria

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre el incidente que acabó con un joven cubano del Servicio en la cárcel.

CiberCuba se ha puesto en contacto con la madre del adolescente con la intención de recabar información sobre lo ocurrido

En los últimos años son numerosos los jóvenes negados a estar en el Servicio, lo que lamentablemente en no pocos casos ha acabado en tragedia.

Desgraciadamente, los sucesos trágicos que involucran a adolescentes durante el Servicio Militar -que es de cumplimiento obligatorio- son cada vez más frecuentes, aunque en todos los casos el gobierno cubano intenta acallar tales hechos.

Numerosas denuncias en redes sociales han dado cuenta de una creciente cifra de muertes de jóvenes cubanos relacionadas con el Servicio Militar, muchas de ellas por suicidio.

Gobierno de Cuba negó ante la ONU que el Servicio Militar sea obligatorio

En mayo de 2022 miles de cubanos reaccionaron indignados en redes sociales cuando una diplomática del régimen afirmó en Naciones Unidas, durante una sesión del Comité de los Derechos del Niño (CRC), que el servicio militar en Cuba es “voluntario”.

La afirmación manipuló el contenido de la Ley de Defensa Nacional, donde está explícito el carácter obligatorio en el caso de los varones.

En su Sección Tercera (Artículo 77), esa ley establece que “los ciudadanos del sexo masculino, durante el año en que cumplen los dieciséis años de edad, están en la obligación de formalizar su inscripción en el registro militar”.

La normativa establece, igualmente, que “una vez inscritos en el registro militar, los ciudadanos están obligados a cumplir las actividades dirigidas a su preparación para la incorporación al Servicio Militar y a mantener debidamente actualizada su situación”.

En 2019 los tribunales militares cubanos dispusieron el cumplimiento de sanciones para los reclutas del Servicio Militar que se autolesionen para ser dados de baja, práctica común en las últimas décadas, con no pocos incidentes lamentables como consecuencia.

La obligatoriedad del Servicio Militar ha sido criticada de forma sistemática por los cubanos, quienes incluso en redes sociales fomentan campañas para presionar a que sea eliminada la obligatoriedad.

Sin embargo, la realidad indica que la captación no se detuvo ni durante la pandemia de coronavirus, algo que fue severamente cuestionado por la ciudadanía.