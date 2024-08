Encuentran a cubano desaparecido con quemaduras solares en carretera de Las Tunas

Gracias al alcance de las redes sociales, un joven cubano desaparecido fue encontrado este miércoles en el reparto Hermanos Mayo, en Las Tunas, con quemaduras solares visibles y en estado de desorientación.

El usuario Nover Rene Vargas Espinosa publicó en Facebook que camino a su trabajo encontró a un joven descalzo, que no aceptó ayuda pese a caminar con dificultad y sin rumbo.

Publicación de Facebook/Nover Rene Vargas Espinosa

“Encontré a este hombre blanco de por lo menos 30 años de edad, dice llamarse Lázaro y que es del municipio de La Lisa (La Habana). Está desorientado, quemado por el sol en el cuello y las plantas de los pies por lo que camina con dificultad”, escribió.

“No me permitió ayudarlo, ni física ni económicamente, pues le ofrecí dinero para que llegara a Las Tunas y no lo aceptó. No quiso ofrecerme información sobre nombre de los padres, familiares o número de teléfono”, agregó Vargas.

El post encontró rápida respuesta y varios internautas reconocieron al muchacho y comentaron que sus familiares lo buscaban.

Nancy Pérez comentó que era justamente el joven desaparecido y era su vecino, mientras Ely Tamayo expuso que los familiares estaban al tanto.

Captura de pantalla de Facebook

Al tiempo que Valentimemes Betanalonso ratificó que habían contactado al hermano mayor e iban a buscarlo con prontitud.

Captura de pantalla de Facebook

Sin dudas, el impacto de las redes sociales es notable en la Cuba actual, de ahí que la víspera recurrieran a estas plataformas para encontrar a Osniel Sánchez, quien está desaparecido desde hace cuatro días en La Habana.

En el grupo de Facebook “Comida a Domicilio En La Habana”, el usuario Miguel Ángel pidió apoyo a quien tenga información y publicó dos números telefónicos para cualquier contacto: 58359994 y 51183428.

Publicación de Facebook/Comida a Domicilio En La Habana

De igual manera, Yilena Cepa, una joven de 18 años y natural del municipio de Songo La Maya, Santiago de Cuba, también está en paradero desconocido desde el sábado último.

El socorrista Aris Arias Batalla informó en Facebook que sus familiares están preocupados por el paradero de la joven, y han hecho un llamado urgente a la comunidad para que colaboren con su búsqueda.

Asimismo, Mabel García Corrales continúa desaparecida desde la primera semana del pasado mes de julio cuando fue vista por última vez en la provincia de Ciego de Ávila, lugar donde reside.

En Facebook, la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba dio nuevamente la alerta de la desaparición de Marbeli, como la conocen, quien tiene 54 años y es descrita por sus allegados como una mujer de pelo negro con canas y ojos negros.

Publicación de Facebook/YoSíTeCreo en Cuba

La señora salió temprano de su casa el 30 de junio. Llevaba puesto un pullover, un short negro e iba sin zapatos.

Según reveló un familiar a la plataforma feminista Alas Tensas, la mujer padece de los nervios. Como muchos cubanos con esa enfermedad, no está tomando ningún medicamento por la escasez existente en el país, ya que su médico le había recetado la cloropromacina.

La familia realizó la denuncia correspondiente a la policía. Además, solicitó que si alguien posee información puede llamar al número 55200690, escribir al Messenger de JoseDay DayJose o reportar a las autoridades.