"Un regalo para mi familia": Cristiano Ronaldo muestra a sus hijos su placa de oro de YouTube

Cristiano Ronaldo, una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, continúa batiendo récords, esta vez en el ámbito digital.

A menos de 24 horas de haber lanzado su canal de YouTube, "UR Cristiano", el astro portugués recibió el codiciado botón de oro de la plataforma por superar el millón de suscriptores, un logro que compartió de manera entrañable con sus hijos Alana, Mateo, Eva y Bella en un adorable vídeo publicado tanto en su cuenta de Instagram como en su recién estrenado canal.

En el dulce momento, que ya acumula más de 9 millones de reproducciones en Youtube, se ve a Ronaldo enseñando a sus hijos más pequeños el botón de oro y organizando un juego para que adivinen qué hay dentro de la caja.

"A present for my family. Thank you to all the SIUUUbscribers!" escribió en la descripción del post en Instagram.

La respuesta de sus seguidores no se hizo esperar. En tan solo 12 horas, la publicación alcanzó más de 9,6 millones de likes, y los comentarios no paran de llegar. Figuras como Yandel y Tito El Bambino mostraron su apoyo con emojis de corazones, mientras que otros usuarios destacaron el increíble logro: "Nah, el bicho youtuber, locura"; "Me superaste en un minuto años de trabajo"; "Mrbeast shaking", son tan solo algunas de los más de 120 mil comentarios que le han dejado en la red.

El canal "UR Cristiano", por su parte, no solo alcanzó un millón de suscriptores en tiempo récord, sino que la cifra continúa aumentando de manera asombrosa, superando los 18,6 millones de suscriptores al momento de publicarse esta nota.

Este impresionante crecimiento no solo le ha otorgado el botón de oro, sino que también lo hace merecedor del Diamond Play Button, una distinción que YouTube otorga a los canales que superan los 10 millones de suscriptores y que, con toda seguridad, está próximo a recibir.

Hasta el momento, con 19 vídeos subidos, el canal ofrece una variedad de contenidos, desde temas deportivos hasta momentos más personales con su pareja, Georgina Rodríguez. "Estamos mostrando quiénes somos realmente y dando la oportunidad a la gente de ver que también somos personas de carne y hueso", explicó ella en uno de los videos.

La nueva hazaña de CR lo coloca en un nivel difícil de alcanzar, incluso en el competitivo mundo de los creadores de contenido digital.

Con 636 millones de seguidores en Instagram, el futbolista sigue demostrando su indiscutible popularidad a nivel global.

El éxito vertiginoso de "UR Cristiano" demuestra una vez más la influencia global de Cristiano Ronaldo, quien parece no tener límites, ni dentro ni fuera del campo. ¿Cuántos récords más romperá en esta nueva aventura digital?