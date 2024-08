Madre cubana aclara que nunca abandonó a su hija en La Habana

La madre de una niña pequeña que el viernes fue encontrada por una mujer cuando estaba sola en una calle de La Habana asegura que nunca la abandonó.

Yohana Charon compartió un mensaje en su cuenta de Facebook en el que revela que su hija ya se encuentra junto a ella y pide a la gente que deje de decir en Internet que la niña está desamparada.

Foto: Facebook / Yohana Charon

"Ella tiene madre y padre que estamos aquí para ella. Lo que pasó fue que yo padezco de ataques de epilepsia. Yo iba con mi hija por la calle Acosta y me dio una convulsión, y mi hija asustada se me fue de mi lado. No digan más que yo la dejé desamparada sin saber en realidad lo que pasó", explicó.

Captura de Facebook / Yohana Charon

"Ahora mismo mi niña ya gracias a Dios está aquí con nosotros, su familia. Por favor, ya no digan más con sus comentarios y publicaciones que yo la abandoné; compartan para que se hagan virales mis palabras", agregó.

El viernes, la internauta Zairy Rodrigues compartió en su muro de Facebook la foto una niña pequeña y denunció que había sido abandonada. No precisó dónde la encontró, pero subrayó que estaba en su casa y pidió ayuda para identificar a su familia.

"A esta niñita los padres tuvieron la indecencia de dejarla botada. En estos momentos la tengo en mi casa. Por favor, si alguien la conoce y me puede brindar sus datos y dirección se lo voy a agradecer", escribió en una primera publicación.

Captura de Facebook / Zairy Rodrígues

En un segundo post, Rodrigues actualizó que la menor ya estaba en la estación de Policía de la calle Aguilera, en la barriada de Lawton, en el municipio Diez de Octubre.

"Ya este angelito se lo entregamos a las autoridades, por favor, compartan para que algún familiar responsable se haga cargo de ella", escribió.