Miami es la ciudad más grosera de Estados Unidos, según estudio reciente

Un reciente estudio realizado por Preply, una plataforma de tutoría en línea, reveló que Miami se ha coronado como la ciudad más grosera de Estados Unidos, superando a otras 46 áreas metropolitanas evaluadas.

El estudio encuestó a residentes de Miami sobre la frecuencia y tipo de conductas groseras que presencian en su día a día. La ciudad del Sol tiene un puntaje de 9,88 y destaca por la prevalencia de comportamientos considerados socialmente inaceptables.

Datos del estudio de Preply

Entre los comportamientos más señalados se encuentran la falta de autoconciencia, como hablar en altavoz por teléfono en espacios compartidos y la descortesía hacia el personal de servicio.

Además, los miamenses suelen ser acusados de no respetar el espacio personal, ser ruidosos en público, no dejar que otros vehículos se incorporen delante de ellos mientras conducen, y no demostrar amabilidad hacia los extraños.

Particularmente, los residentes identifican el centro de Miami y el área de Brickell como los lugares donde estos comportamientos son más notorios.

Un 90% de los encuestados cree que las personas que viven en estas zonas son menos amables en comparación con aquellos que residen en Hialeah o Miami Lakes. Además, un 54% sostiene que los nativos de Miami son más groseros que los recién llegados a la ciudad.

Este estudio coloca a Miami por delante de otras ciudades como Filadelfia, Tampa y Louisville en el ranking de grosería. En contraste, las ciudades de Omaha, Minneapolis y San Diego fueron reconocidas por tener los residentes más corteses de todo el país.

La investigación también destaca que, aunque algunos comportamientos pueden ser considerados normales por los locales, estos son vistos como groseros por los visitantes.

Este fenómeno subraya cómo las diferencias culturales pueden influir en la percepción del comportamiento en distintos lugares de Estados Unidos.