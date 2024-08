Salen a la luz videos que muestran los momentos posteriores al accidente en fábrica de cemento de Cienfuegos

En las últimas horas han circulado en redes sociales imágenes que muestran cómo fueron los momentos posteriores al grave accidente en la fábrica de cemento de Cienfuegos que el martes dejó como saldo un fallecido y cinco heridos, tres de ellos graves.

El reportero de sucesos, Niover Licea, compartió en Instagram un primer video que mostró desde lejos los primeros momentos tras el colapso de la tolva con material químico.

El video, grabado al parecer por menores de edad, mostraba una conversación entre ellos donde uno manifestaba el deseo de acercarse más al lugar de los hechos, mientras que el otro decía que no, que ni loco, que la zona era muy peligrosa porque "aquello explotó", ello en referencia al derrumbe de la tolva.

Un segundo video, grabado a través de una cerca, mostró el momento en que el cadáver del trabajador fallecido en el accidente era trasladado boca abajo, en un montacargas, hasta el lugar donde estaban situadas las ambulancias.

Advertencia de Imágenes sensibles:

En las últimas horas se ha filtrado un tercer y delicado video -este evidentemente grabado desde dentro de la fábrica- en que se ve el momento en que algunos trabajadores rescataron el cadáver y lo colocaron en el montacargas.

Las imágenes muestran que los trabajadores que acometieron las labores de rescate no estaban utilizando mascarillas ni vestían ninguna ropa especial a pesar de estar en contacto directo con un material que profesionales sanitarios que atendieron a los heridos calificaron de "contaminante".

El analista y escritor Juan Juan Almeida, quien compartió el video en su perfil de Facebook, defendió la divulgación de las imágenes a pesar del reclamo de algunos internautas que han calificado el hecho de insensible hacia los familiares de la víctima mortal y han pedido retirarlo de las redes.

"Nada más humano que la búsqueda de víctimas, las labores de rescate y limpieza. ¿O no? Explíqueme una sola razón por la que usted dice que está mal. Ahí no se identifica a nadie, no se perjudica la identidad de nadie; solo se ven personas limpiando y ayudando; quizás algo irresponsable por no tener los equipos adecuados pero lo hacen en plan solidario. ¿Dónde está lo malo o lo pecaminoso?", argumentó Almeida.

"Ellos tienen familia pero ¡la dictadura no tiene madre! Los rescatistas están sin las más básicas medidas de protección, tragando polvo", sentenció un comentarista, punto de vista que han seguido otros muchos internautas, que han subrayado la necesidad de abogar por la protección de los trabajadores en Cuba.

¿Qué pasó en la fábrica de cemento?

Ernesto Gálvez, director de Producción de la fábrica de cemento de Cienfuegos, precisó en declaraciones a la prensa oficialista que el hecho ocurrió tras el colapso de una tolva que provocó un derrame de material muy caliente, que fue lo que ocasionó quemaduras de gran consideración los lesionados.

Gálvez indicó que todavía se investigan las causas del colapso, y refirió que en aras de garantizar la seguridad y, teniendo en cuenta la elevada temperatura del material derramado, la recogida de escombros no estaba prevista hasta la mañana del miércoles, o sea, al día siguiente del accidente.

Permanecen ingresados cuatro trabajadores, pues uno recibió el alta médica el jueves.

De los ingresados, Dionel Figueroa Calunga, de 52 años, tiene un 70% de quemaduras y está diagnosticado en estado crítico extremo. De los otros tres uno está muy grave, el otro grave y un tercero tiene solo quemaduras en un 12 % de su cuerpo.

El fallecido fue identificado como Raymundo Narciso Sarría, de 61 años, quien se desempeñaba como electricista en la Empresa de Construcciones Ingenieras No. 6 (Ecoing-6).

Accidentes laborales en Cuba

Las muertes por accidentes laborales en Cuba aumentaron en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, a pesar de que el número total de incidentes disminuyó un 3,8 % durante ese mismo periodo.

Aunque la variación en números absolutos fue solo de dos personas -25 víctimas mortales este año frente a 23 en 2023- el porcentaje supone un 8,7% de aumento.

El informe titulado Protección del Trabajo. Indicadores seleccionados, publicado a inicios de esta semana por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), detalló que entre enero y junio de este año se registraron 851 accidentes laborales, lo que representa 34 incidentes menos que los 885 ocurridos en similar periodo de 2023.

Los sectores más afectados por la mortalidad fueron Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones, con seis fallecidos; Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, con cuatro muertes; e Industrias Manufactureras, Suministro de Electricidad, Gas y Agua, y Comercio, con tres fallecidos cada uno.

En mayo, la ONEI informó que el número de accidentes laborales en 2023 había disminuido en comparación con 2022, aunque el número de víctimas mortales se mantuvo sin cambios.

El año pasado cerró con un total de 1,491 accidentes laborales, lo que representó una disminución del 10,6 % en comparación con el año anterior.