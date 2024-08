Cuqui La Mora enseña cómo se maneja en Miami: "Qué horror, qué falta de respeto, qué indisciplina"

Manejar en Miami parece ser toda una tarea para los choferes y Cuqui La Mora no es la excepción, la humorista cubana compartió en Instagram cómo es conducir en esa ciudad, a su juicio algo muy difícil por las indisciplinas que se cometen constantemente en la vía.

Para mostrar de cerca lo que sucede en medio del tráfico, la comediante decidió grabarse a sí misma mientras iba conduciendo y aclaró: “Yo manejando en Miami. Pura verdad no es contenido”.

En el video se ve a Cuqui en constante tensión, atenta a lo que ocurre con las imprudencias de otros choferes y discutiendo sola por la manera en que conducen poniendo en peligro la vida de otros.

“Me grabé para que tengan una idea de cómo es manejar en Miami. Qué horror, qué falta de respeto, qué indisciplina es increíble. Parece gracioso, pero es penoso”, aseguró Cuqui en la descripción a su post.

Varios de sus seguidores estuvieron de acuerdo con su reflexión: “Así mismo soy yo, la locura en Miami no tiene nombre”; “Traté de superar esa criticadera mientras manejo pero ya me dejo llevar. Soy igualito”; “Me parece estar conduciendo ahora mismo”; “Así mismo me pongo yo y ese es un día fino”; “La verdad la gente no sabe que las direccionales existen”; “Así se maneja aquí con un estrés y una inseguridad”; “Te vas a infartar si sigues manejando así en Miami. Ese es el día a día así que es mejor manejar relajado, aunque de vez en cuando haya que tener ganas de mandar a alguien al carajo”.