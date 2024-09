Critican a médicos cubanos en San Vicente y las Granadinas por no hablar inglés

Los médicos cubanos en San Vicente y las Granadinas (SVG) están recibiendo duras críticas en las redes sociales por no hablar inglés, lo que daña la comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y sus pacientes y genera un serio problema en el sistema sanitario del país.

La barrera idiomática entre los residentes y los médicos extranjeros, en su mayoría los cubanos, ha generado una ola de denuncias de enfermos y profesionales de la salud locales, quienes afirman que la falta de comprensión pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los pacientes.

El Dr. C. Malcolm Grant, un reconocido médico de familia en SVG, ha destacado este problema en una carta pública, detallando su experiencia personal con la barrera del idioma desde su regreso al país hace cuatro años.

En uno de los casos más alarmantes, relató cómo una paciente embarazada fue remitida a un centro médico para una ecografía, pero el informe del médico, que no hablaba inglés, era incomprensible y no útil para el diagnóstico.

El Dr. Grant expresó su preocupación por la falta de traductores en las consultas, a pesar de que las autoridades sanitarias aseguraron que siempre debería haber uno presente.

Su experiencia y la de otros pacientes indican que en la mayoría de los casos, los médicos no hablantes de inglés atienden a los pacientes sin apoyo lingüístico, lo que lleva a diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados e incluso un mayor riesgo de muerte.

Médicos cubanos sin formación en idioma, en SVG

Grant argumenta que una comunicación efectiva entre médico y paciente es esencial para garantizar diagnósticos y tratamientos adecuados.

La barrera del idioma puede resultar en diagnósticos incorrectos, retrasos críticos en tratamientos y procedimientos, y en la subutilización o desperdicio de recursos limitados, agravando el sufrimiento de los pacientes.

Además, la falta de entendimiento entre médicos y pacientes podría llevar a un aumento en las demandas por mala praxis, lo que afectaría aún más la confianza pública en el sistema de salud de SVG.

Llamado a reformas urgentes que implican a los médicos cubanos

El Dr. Grant insta a las autoridades sanitarias de SVG a seguir el ejemplo de países vecinos como Barbados y Trinidad y Tobago, que exigen que todos los médicos que no hablen inglés certifiquen su competencia en el idioma mediante el examen de la Junta de Evaluación Profesional y Lingüística (PLAB) antes de ejercer.

Además, propone que todos los médicos no angloparlantes que ya trabajan en SVG y que no lleven más de seis años en el país, presenten evidencia de haber aprobado el examen PLAB antes del 1 de enero de 2025, y que se haga obligatorio el uso de traductores en las consultas médicas.

Antecedentes del contingente cubano en SVG

En 2020 un grupo de médicos cubanos fue enviado a SVG como parte del contingente internacional Henry Reeve para apoyar en la lucha contra el COVID-19.

Estos profesionales de la salud han sido fundamentales en tiempos de crisis, pero algunos lugareños señalan que la barrera del idioma ha complicado la atención médica.

Además, se ha reportado que varios médicos cubanos han sido objeto de ataques durante su estancia en SVG, lo que refleja la creciente tensión en torno a su presencia y desempeño en el país.

El gobierno cubano, que retiene una parte significativa de los salarios de estos profesionales, ha sido criticado por no garantizar la seguridad ni condiciones laborales justas a los médicos.

A pesar de eso, las autoridades de la isla continúan cerrando contratos sin dar importancia a detalles claves como el dominio del idioma del país en el que los galenos se desempeñarán.

En 2022 el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel tuvo una gira por varios países del Caribe, y uno de los primeros destinos fue San Vicente y las Granadinas. Visitó un centro médico en el que trabajan una veintena de doctores, enfermeras y técnicos cubanos.

Esa visita de Diaz-Canel generó una ola de comentarios de risas y burlas en las redes sociales por su mala pronunciación del inglés.

"Saint Vincent and the Grenadines will always be able to count on Cuba with the solidarity and affection of the Cuban people. As José Martí said: ‘Love is paid with love’", era el reto idiomático que Díaz-Canel suspendió con creces y hasta la actualidad le persiguen los memes por no saber hablar inglés.