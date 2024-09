Joven cubano llega de sorpresa a Cuba por el cumpleaños de su madre

Un joven cubano residente en Estados Unidos le hizo el mejor regalo a su madre por su cumpleaños al viajar por sorpresa a Cuba para celebrarlo juntos. Un bello reencuentro que compartió el protagonista de esta sorpresa, Lázaro Joan González (que se identifica como @l.joan23 en TikTok).

En el video que subió a la red social podemos verle llegar a su hogar familiar, donde nadie le esperaba. Nada más verle, su madre se lanza a sus brazos y se funden en un caluroso abrazo cargado de emoción y también lágrimas para madre e hijo y los allí presentes.

Para acompañar esta escena, que se ha vuelto viral en TikTok, puso la canción "Mi viaje" de Charly & Johayron & Ernesto Losa.

"Yo veo esto y no puedo contener las lágrimas, hace 8 meses salí de Cuba dejando atrás a mis padres y es un dolor grande día a día no poder tenerlos aquí conmigo", "Qué falta me hace un abrazo de mi madre, bendiciones bro", "Que bonito y el señor de atrás secándose las lágrimas esperando su turno, que lindo reencuentro", "El abrazo que tanto deseo. Tres años ya sin ver a mi madre. Felicidades", "Por Dios, acá llorando por tu reencuentro sin conocerte pero feliz por ti, esperando y deseando con todas mis fuerzas que mi momento llegue también. Bendiciones a tu bella familia", "Lloro cada vez que veo un video de una madre llorando de felicidad al ver sus hijos volver. Ninguna madre del mundo debería pasar por eso", son algunas reacciones que se leen a este reencuentro.