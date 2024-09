Joven cubano suplica ayuda tras quedarse en la calle en Miami

Un joven cubano que lleva casi una semana durmiendo en la calle en Miami pidió ayuda urgente en las últimas horas a través del actor Alexis Valdés y luego a través del influencer Dairon Cano para que la comunidad lo ayude a encontrar un trabajo.

“Se me acercó este joven en la calle, muy afectado emocionalmente, y me pidió que le ayudara a transmitir este mensaje. Por favor, si alguien tiene comunicación con la persona que él menciona, sería de gran ayuda”, escribió primero Alexis Valdés en Instagram junto a un video en que el cubano pedía la ayuda de Dairon Cano, tiktoker que se ha hecho popular por ayudar a compatriotas que atraviesan complicadas situaciones en Miami.

“Él tiene mucha fe en que esa persona es alguien que se encuentra haciendo este tipo de trabajo y tiene los medios y relaciones para ayudarlo. Si a alguna otra persona se le ocurre una manera de ayudarle, no dude en comunicarse con él. Suerte, compatriota”, añadió el comediante.

En el apartado comentarios de la publicación muchas personas etiquetaron a Dairon Cano, quien finalmente acudió al lugar donde estaba el joven, cuyo nombre no ha trascendido, así como tampoco se sabe el lugar en que lo encontró inicialmente Alexis.

En declaraciones al influencer, el joven explicó que llegó a Estados Unidos hace solo un año por la vía de la reunificación familiar.

Dice que hace cinco días quedó en la calle luego de que él y su novia terminaran su relación.

“Yo tengo mi récord policial limpio y todo, lo puedo mostrar. No tengo ningún antecedente en este país, lo saqué [el récord] para mi residencia. Simple y llanamente estoy pasando por un momento duro, quizás por malas decisiones”, dijo, sin dar otros detalles sobre las circunstancias sobre la separación de su pareja.

El joven -que dijo ser cristiano- precisó que ha estado cinco días en la calle en los que recibió ayudas puntuales de dos pastores que le dieron algún dinero.

“No tengo trabajo, no tengo dónde quedarme. Tengo mis papeles en orden y solo pido a la comunidad cubana y a todos sus seguidores que me ayuden a encontrar un trabajo. Tengo licencia, tengo todo. Terminé con mi novia y no tenía dónde estar, por lo que tuve que irme a la calle”, precisó.

Indicó como número telefónico de contacto el 7862627963.

Dairon Cano le compró una pizza, lo montó en su carro y dijo que lo llevaría para su casa.

“Usted no va a dormir en la calle hoy. Usted va a dormir en mi casa. Cuente con eso. Le estoy dando mi mano de todo corazón. No lo conozco ni nada, pero espero que de verdad esté pasando por este mal momento y que todo sea real”, apuntó el influencer.

“Enfóquese, trabaje, reúna su dinerito para su renta, y después usted sigue adelante”, concluyó el tiktoker mientras lleva al joven en su auto.

Entre lágrimas el cubano se mostró muy agradecido tanto con Dairon Cano como con Alexis Valdés, de quien dijo que le dio 40 dólares además de difundir en su perfil de Instagram la petición de ayuda urgente.

En el apartado comentarios de la publicación de Alexis Valdés varias personas indicaron que se ha creado un grupo de WhatsApp para ayudar al joven.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el caso, que no es el primero de su tipo en los últimos días.

En días recientes salió a la luz la historia de Gisel Humberto, un cubano de 20 años que llegó hace apenas un mes a EE.UU. y que se quedó en la calle en Tampa luego de que la persona que lo hospedaba lo echara.

Gisel Humberto impresionó a miles de cubanos al contar que fue echado de la vivienda donde estaba de forma temporal en Tampa sin que mediara ningún problema, solo bajo el argumento de que los dueños de la renta no querían a nadie ahí. El joven cubano recibió ayuda de Dairon Cano, de Alain Paparazzi y de otras personas y en estos momentos ya trabaja en una joyería.