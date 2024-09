Cubana explota por el tráfico de Miami: "Estoy a punto de coger guagua o trenes a ver si llego más rápido a los lugares"

La creadora de contenido cubana @flavi.lovely , cuyo nombre es Flavia, compartió un video en su cuenta de TikTok donde compartió su frustración ante el pesado tráfico de Miami.

A bordo de su carro y claramente alterada, Flavia confesó haber llegado a un punto crítico tras más de una hora atrapada en las congestionadas calles.

“Estoy en un punto que no sé ahora mismo si llorar, bajarme del carro y dar gritos, o meterme contra un poste yo misma", comentó hace unas semanas en el vídeo, filmado mientras intentaba desahogarse con su teléfono.

Según contó, el trayecto desde Miami Gardens normalmente le toma poco más de 30 minutos, pero ese día ya había pasado una hora y 15 minutos sin llegar a su destino.

"Ay Dios mío, relájense... estoy a punto de coger guagua o trenes a ver si llego más rápido a los lugares", añadió sarcásticamente, refiriéndose al colapso vial que enfrenta la ciudad, especialmente con la vuelta a clases.

"Pero bueno no me estoy quejando, le doy gracias a Dios por estar en este país; relájate Flavia todo fluye todo influye", dijo al final del vídeo la joven que actualmente está de vacaciones en España, desde donde ha seguido subiendo videos para documentar parte de su estancia y las cosas que le llaman la atención.

La frustración de su experiencia en el tráfico de Miami, por su parte, resonó con muchos usuarios, quienes no tardaron en compartir sus propias vivencias con el tráfico de la ciudad: “Así me pongo yo cada vez que voy y regreso del trabajo, también vivo en Miami Gardens y ahora con la escuela es peor”; “Niña, lo mismo me pasó en la mañana y en la tarde, me fui por dentro de los condominios... pero para salir del mío costó”; "Aquí en Hialeah a mí un día me va a dar un infarto, se meten en el medio, no respetan los stop", dijeron algunos.

“Menos mal que no te estabas quejando", bromeó un usuario, mientras que otro comentó: “El tráfico de Miami es una locura". A lo que Flavia respondió: “Locura es poco”.

Otros usuarios se solidarizaron recomendándole que gritara para liberar el estrés o que evitara el transporte público. Sin embargo, en general, los comentarios giraron en torno a la experiencia compartida de lidiar con el tráfico y hasta un usuario propuso una solución innovadora: "Voy a comprarme un dron porque ya esto se está poniendo crítico".