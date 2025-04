"¡Qué va, Miami no es lo mío!": Cubano cuenta por qué regresó a Houston y no quiere saber de Florida

El creador de contenido cubano conocido como @dabiel_oficial compartió un video en TikTok donde relata las razones por las que decidió dejar Miami y regresar a Houston, ciudad que ahora considera su verdadero hogar en Estados Unidos.

“Regresé pa' Houston, estoy aquí, ya en el aeropuerto”, comienza diciendo Dabiel, para luego soltar una frase contundente: “¡Qué va, Miami no era lo que yo pensaba!”.

Según cuenta, su experiencia en la Ciudad del Sol estuvo marcada por decepciones, gastos excesivos y un estilo de vida que no encajaba con sus prioridades.

Para Dabiel, vivir en Houston no solo es más económico, sino que también le permite tener una mejor calidad de vida.

Asegura que con lo que se ahorra en alquiler, donde incluso le han ofrecido un mes gratis, puedes “guarachar”, viajar en cruceros o simplemente disfrutar más de su tiempo libre.

“Aquí hay parque, agua, piscina, playas artificiales...”, explica, contrastando con su experiencia en Miami, donde dice que todo era apariencia.

El influencer también criticó la superficialidad de algunos de sus conocidos en Miami. "Yo ando con pinta Mickey, estilo europeo normal. Ellos no... tenía que andar con una cadena de oro como un bloque, si no, me miraban de arriba abajo como si yo fuera un muerto de hambre".

Además de los altos costos y la presión social, Dabiel lamentó el caos del tráfico en Miami y la actitud de muchas personas.

"En Miami, cuando hay tráfico te metes una hora para caminar cinco metros, literal. Tremenda mala forma, la gente con tremenda mala cara", dijo.

Pero lo que terminó por convencerlo de regresar a Houston fue un incidente en una gasolina. Mientras miraba tranquilamente unas chucherías, la empleada le gritó apresuradamente para que se apurara porque cerraba la caja. "No, ya me fui. Me fui completo pa' Houston", sentenció.

Dabiel afirma que en Houston, aunque el trabajo pueda ser duro, como conducir un camión por una semana, le rinde más el dinero y puede disfrutar de la vida el resto del mes. “Aquí uno resuelve, y después guarachea”, afirmó.

Incluso bromeó diciendo que prefiere enfrentar un tornado en Houston que quedarse lidiando con el ritmo frenético y costoso de Miami.

“Lo que me pasó a mí fue una sucesión de sucesos sucesivos”, concluyó entre risas, reafirmando que por ahora, su lugar está lejos de la Florida.

Sin embargo, el testimonio de Dabiel, aunque pueda parecer una estrategia para atraer público, no es un caso aislado. En los últimos meses, varios cubanos han compartido en redes sociales sus experiencias negativas en Miami, señalando problemas como el alto costo de vida, el tráfico y la falta de apoyo entre compatriotas.

Por ejemplo, el usuario @xmen_coco alertó sobre el creciente costo de vida en la ciudad, mencionando que un apartamento de dos habitaciones puede costar hasta $3,000 dólares mensuales, lo que obliga a muchas personas a compartir vivienda para poder afrontar los gastos.

Asimismo, la tiktoker @cubitabella09 describió su experiencia en Miami como "un caos total", criticando el estado del aeropuerto, el tráfico y el trato al cliente en la ciudad.

