"Le juré a la pura que iba a ser enorme": Oniel Bebeshito tras nacimiento en Miami de su hija

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito compartió hace unos minutos en sus redes sociales dos stories en Instagram en las que dejó clara su profunda motivación personal.

Tras convertirse en padre de una niña junto a la modelo Rachel Arderi y haber anunciado que saldría este viernes con su EP, Bebeshito reflexionó en la red sobre las promesas que le hizo a su madre Chavela Campos, asegurando que su palabra tiene peso y que está comprometido a cumplir lo que le juró.

"A veces prometemos cosas que no cumplimos, pero a mamá, a mamá las promesas sí estamos obligados a cumplírselas, y yo le juré a mami algo y no voy a parar hasta cumplirlo", escribió en su mensaje, acompañado de una foto suya.

El joven artista también afirmó que va a trabajar duro para alcanzar sus metas: "El sudor del hombre vale y la palabra también... voy a poner al mundo a gritar mi nombre", aseguró, una convicción que ya ha compartido con anterioridad.

Instagram stories / Oniel Bebeshito

En una segunda publicación aparece en una foto junto a su mamá y el mismo mensaje "Le juré a la pura que iba a ser enorme".

Instagram stories / Oniel Bebeshito

El reciente nacimiento de su hija en Miami ha captado la atención de sus seguidores en las redes, sobre todo, porque desde hace semanas los rumores de posible ruptura entre la pareja inundan las redes, avivadas sobre todo después de que borraran de las redes todas sus fotos juntos.

Tras el nacimiento de la niña, Rachel Arderi, por su parte, reapareció en redes para compartir un contundente mensaje.

“El día que me pare delante de este teléfono a dar alguna explicación o mejor dicho aclarar ciertas cositas créanme que lo haré solo por todos aquellos que me quieren de verdad, que de una forma u otra les preocupa y para eso yo trabajo en y para las redes sociales”, dijo la modelo a través de la misma sección de contenido efímero de la red, donde se confesó inmune a lo que dijeran de ella en las plataformas digitales y manifestó su voluntad expresa de hacer caso omiso -no de ahora, sino de siempre- de lo que opinen de ella.

“Seguiré así en silencio un tiempo y aprovechando al máximo una de las etapas más linda de mi vida que es esta, algo sí debo decirles y es que estoy demasiado feliz, viviendo en un sueño de hadas, tranquila y amada en todos los aspectos de mi vida, agradecida eternamente con Dios por todo”, aseguró.

Oniel, que no se ha pronunciado aún en las plataformas sobre el nacimiento de su hija con la modelo, dio hace unas horas el anuncio de que este 6 de septiembre vería la luz su sexto EP.