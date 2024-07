"Lo que decidas te doy mi bendición siempre": Mamá de Oniel Bebeshito le envía emotivas palabras de apoyo

Oniel Bebeshito con su mamá Foto © Instagram / Chavela Campos

En un sentido comentario en redes sociales, la mamá de Oniel Bebeshito, Chavela Campo, expresó su apoyo incondicional a su hijo luego de que este anunciara la cancelación de todos sus conciertos en Cuba desde este 15 de julio, poco después del incidente con una fan que se subió sorpresivamente a la tarima del show en Camagüey del reguetonero.

"En un momento te dije que siempre iba a estar contigo en los momentos difíciles aquí estoy porque eres* un hijo maravilloso y un excelente ser humano. Hoy por una actitud negativa de un seguridad que no es de tu equipo de trabajo, recuerda que todo ha sido con sacrificio, dolor, y entrega. Lo que decidas te doy mi bendición siempre, te amo mucho", le dijo su mamá entre los cientos de mensajes que han mostrado apoyo al joven artista.

Comentario a post en Instagram de Oniel Bebeshito

"Mi gente, ustedes no tienen nada que ver con eso. El hecho de que no pueda dar concierto no significa que me vaya a dar por vencido, ahora tengo 10 veces más fuerza que antes los amo", dijo el reguetonero en las redes al anunciar que desde la fecha todas sus presentaciones en la isla quedaban suspendidas.

"Tú ya eres el mejor del mundo. Ya lo demostrarás", no tardó en comentarle su pareja, Rachel Arderi, actualmente en Miami en la dulce espera de su primera hija con el artista, que llevará por nombre Mia.

La manifestación pública de apoyo de su madre y su pareja se suma a las de otros muchos seguidores y algunos colegas que le han mandado mensajes a través de la red.

Pero los capítulos de este incidente en el que está envuelto Oniel Bebeshito no han cesado, pues hace unas horas la joven fan que protagonizó el hecho hizo público el intercambio de mensajes que tuvo con el artista.