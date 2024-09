Padre de Amanda estalla contra el servicio de ETECSA: "A pesar de ser muy caro, lo brinda lo peor que puede"

Amanda Lemus Ortiz y sus padres Foto © Emmanuel Lemus / Facebook

El padre de Amanda Lemus Ortiz, la niña que fue sometida a un trasplante de hígado en España en marzo, estalló contra ETECSA por los trabajos que pasa para comunicarse con su familia en Cuba.

Emmanuel Lemus, quien lleva seis meses en Madrid con su hija y su esposa, criticó el pésimo servicio de la empresa, que prácticamente lo mantiene imposibilitado de hablar con los suyos en Sancti Spíritus.

"No puedo hablar con mi familia. Unos no tienen internet, otros no tienen celular y los demás no tienen electricidad para mantener la comunicación. (...), el servicio que mayormente se paga desde fuera de Cuba a pesar de ser muy caro, ETECSA lo brinda lo peor que puede", dijo en su Facebook.

"No me gusta estar escribiendo precisamente lo que todo el mundo sabe, pero estoy cansado de perder el tiempo tratando de saber si 'están bien' mediante una conversación entrecortada que le aumenta la presión a cualquier hipotenso y que al final siempre queda en un 'después te llamo'", recalcó.

Captura de Facebook / Emmanuel Lemus

El joven y abnegado papá, que no dudó en donarle una porción de su hígado para trasplantarlo a su hijita, asegura que ya se cansó de estar siempre callado esperando que las cosas mejoren, sin darse cuenta de que su silencio es el primer culpable de los males para su familia.

"Pasa que ya probaste la libertad, que ya sabes lo bien que se siente", comentó en la publicación un cubano que reside en Estados Unidos.

"Ya sabes que en un país donde no hay dictadura se te respeta y se te valora, y puedes vivir honradamente con tu trabajo, ya sea mejor o peor, pero vives y comes. Pero pasa también, que ahora vives la frustración de querer hacerles entender a los que quedaron atrás, que solo se vive una vez, y que no hay por qué aguantar todo eso", señaló.

Emmanuel celebró su cumpleaños el pasado 29 de agosto con la alegría de ver a su pequeña recuperada y haciendo una vida normal tras ser operada en España, luego de haber sido prácticamente abandonada a su suerte por el sistema de salud cubano.

La activista Lara Crofs, quien lideró una campaña de concienciación en torno al caso, describió el sacrificio que hizo como padre.

"Cocina, lavaba, organizaba, iba hasta tres veces al hospital. Tremendo padre y esposo, lo vi sufrir, lleno de ira por las respuestas evasivas y vacías que nos daban en este país. Su niña se balanceaba entre la vida y la muerte y él hacía lo que fuera necesario para salvarla, incluso arriesgar su propia vida", detalló.