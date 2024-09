Harryson arremete contra Chocolate: "Usted ya es una persona mayor"

Otro encontronazo en las redes se ha desatado por estos días, ahora entre Harryson y Chocolate MC, el más joven de los reparteros arremetió contra el más veterano dejándole algunos puntos claros.

En su Instagram Harryson le dedicó unas palabras a Chocolate dando a entender que su tiempo de gloria en el género urbano ya es cosa del pasado.

“Tú eres más fanático a mí de lo que yo un día fui a ti y lo escondes en tu critica, pero la gente ya te conoce hermano. Yo estoy número uno bro, ¿y tú?, ¿cuántos temas tienes pegaos? El Bebeshito te hizo lo mismo de cuando el rey jugamos con tu mente tan fácil que te hizo la misma canción y la tuya se quedó en un directa”, le dijo el cantante que lleva una carrera de éxito en República Dominicana junto a los temas suyos que están sonando en estos momentos en la calle.

En su publicación, Harryson llegó incluso a darle algunos consejos a Chocolate: “Despierte que ya no son los mismos tiempos hermano, póngase serio y póngase hacer música que no se vive de quién uno fue, háblame de tengo, tengo, no de tuve, tuve, en tiempo real cuántos temas tienes pegaos. Yo tengo cuatro hermano y pa´ colmo número uno. No te sale frontear conmigo hermano y ojo no hay tiradera, no habrá otro post, no hay nada, que usted ya no está de tiempo hermano, usted ya es una persona mayor que hay que guardarle su respeto”.

Al parecer la reacción de Harryson fue después de que Chocolate compartiera en su Instagram un video escuchando en tono de burla un tema del joven repartero.

“Mi hijo más aventajado”, escribió en una de sus publicaciones y el comentario fue suficiente para desatar la polémica.

Mientras, los fanáticos están divididos, unos reconocen el éxito de Harryson en Dominicana y Cuba, otros, aseguran que nadie puede superar a Chocolate Mc en materia de reparto.