Nueva batalla musical en el género urbano: Harryson responde a "Wow Pedro", la tiradera de Chocolate MC

Desde hace semanas se veía venir una nueva batalla dentro del género urbano cubano, luego de que Chocolate MC lanzara su tiradera “Wow Pedro” contra Harryson, este último no se quedó de brazos cruzados y le respondió con un tema que lleva por título “Mitomano”.

La respuesta del repartero radicado en República Dominicana aterrizó en las plataformas digitales el pasado domingo con videoclip incluido.

“No sé pa´ qué pierdo mi tiempo pero se hace por el respeto, le pido disculpas a mis fanáticos como igual esto lo hago por ustedes porque nunca les voy a quedar mal pero hay que seguir mirando hacia delante, hay que hacer cosas más grandes amén. Este muerto oscuro que lo recoja otra gente usted no es merecedor de mi arte, tú eres comediante e influencer y ahí te dejé”, arremetió Harryson contra Chocolate en su Instagram al anunciar el estreno de su tema.

“Invierno, hace frío, quiero tomarme un chocolate, bien caliente / Abriendo ahí coge otra más, aunque sé que voy a perder mi tiempo / Tú no estás sonando, tú sabes que no te miento (...) Hacerte caso es una falta grandísima a mi talento / Déjame gastar par de barras en este penco, este ignorante / Estoy cansado de decirte que este no es el tiempo de antes”, dice Harryson al comienzo de su tiradera.

Por su parte, Chocolate MC estrenó “Wow Pedro” el 29 de diciembre sin videoclip pero con una caricatura de Harryson. El estribillo bastante ocurrente que hizo El Rey de los Reparteros se volvió rápidamente viral en redes sociales, y son muchos los internautas que lo usan para acompañar sus reels en Instagram y TikTok.

“Hola Pedrito. Quién es fan a Chocolate. Pe-dri-to. Quién copió a Chocolate. Pe-dri-to”, dice el fragmento del estribillo y con Pedro se refiere a Harryson.

¿Cómo terminará esta disputa dentro del género urbano cubano? Solo resta esperar y ver cómo evoluciona este nuevo enfrentamiento.

