William Levy alborota a sus fans en TikTok y estas reaccionan: "Si tú me engañas, yo te pido perdón"

William Levy parece que encontró las ventajas de TikTok y decidió sorprender a sus fanáticas en esta red social con un video que en cuestión de nada se ha vuelto viral.

Si lo que pretendía era alborotar a sus fans y arrancarles unos cuantos suspiros, posar frente al espejo a torso descubierto fue la decisión más acertada.

A sus 44 años, hay algo de lo que puede presumir Levy y es de su buena forma física y los piropos no tardaron en aparecer, aunque vale resaltar que algunos eran bastante atrevidos.

“Pues me estás matando hoy... Qué hermoso sábado estoy teniendo”; “Si tú me engañas, yo te pido perdón”; “Si él se va con otra, yo me voy atrás”; “Con la información que tu das, yo me doy por satisfecha”; “Ayuda, me siento muy mal que hombre tan hermoso. Entonces mi corazón no puede soportarlo”; “Me quedé con la boca abierta, casi me muero”; “¡Madre mía William! Muerta me has dejado. A quien corresponda que reciba el mensaje”, escribieron algunas en los comentarios.

“Dile al que te está informando que te está malinformando, que te informe bien”, dice la música de regional México con la que acompañó el video, y claro está muchos se preguntaron si se trata de alguna indirecta para alguien en particular.

Por estos días el actor cubano ha estado concentrado en su carrera, una película que grabó en España y otro proyecto en Italia del que ha dado pocos detalles, pero sus seguidoras enloquecen por verlo nuevamente en pantalla.