Estudiante transgénero muestra con orgullo poder usar uniforme masculino en La Habana

Yumisleidi Rodríguez, un estudiante transgénero en Cuba, expresó con orgullo en las redes sociales haber podido elegir y usar el uniforme escolar masculino en su centro educativo en La Habana, con el cual se siente más cómodo e identificado.

Rodríguez compartió originalmente su alegría en el grupo de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”, pero debido a la controversia generada, la publicación fue retirada.

Sin embargo, la activista conocida en esa red social como Lara Crofs compartió una captura del post original, en la cual se puede leer que Rodríguez estaba muy feliz de poder usar el uniforme de su elección.

Captura de Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor / Yumisleidi Rodríguez

“Es mi segundo año de carrera logística en la escuela Playa Girón y estoy agradecida de que me aprobaran poder escoger el uniforme el cual me siento más cómoda y que más me identifica”, señaló el estudiante mientras agradeció el apoyo del director del centro educacional.

En especial, dijo que agradecía a su maestra “por darme tanto aliento y no juzgarme y a mis amigos del aula por no discriminarme y darme tanto cariño”.

Por último, Rodríguez enfatizó que “gracias al nuevo código las adolescentes trans pueden sentirse más libre y con más derechos”, haciendo referencia al Código de las Familias o Ley 156/2022 que entró en vigor en 2022, el cual incluyó algunas novedades como el matrimonio igualitario, la gestación solidaria o subrogada y el reconocimiento a la diversidad de filiaciones que trascienden la consanguinidad.

El post original publicado por Rodríguez generó una gran polémica; sin embargo, Lara Crofs destacó el valor de este chico trans, mientras criticó a las personas que arremetieron contra el joven: “Los comentarios son vergonzosos, el preconcepto, el odio hacia lo diferente, la transfobia, que destilan algunos comentarios, es terrible”.

“Antes de comentar, piensen en cuánto ya tienen que sufrir estas personas para que vengas tú también a violentarlo y marginarlo”, señaló la activista, quien se solidarizó con la valentía que mostró Rodríguez en las redes sociales.

Lara Crofs abogó por la solidaridad y un mejor entendimiento: “No tengas un comportamiento discriminatorio, no vulneres sus derechos. Su identidad sexual no define el tipo de persona que es. Pero tu comentario sí te define a ti y lo lastima a él”.

Por último, la activista apuntó que no votó por la aprobación del actual Código de la Familia; sin embargo, reconoció la importancia de que las personas trans cuenten en Cuba con el apoyo de los profesores y directores de los centros educativos: “Y si esto ha sido gracias al código, pues lo aplaudo de pie”.

Aunque Cuba cuenta con un marco legal regulatorio que reconoce y defiende los derechos de las personas transexuales, la práctica cotidiana dista mucho de lo que está escrito en blanco y negro.

En agosto último, Jessica Rabbit Toirac Matos, una mujer trans cubana, denunció públicamente en redes sociales, un acto de transfobia cometido por la Dirección Provincial de Cultura en la provincia de Guantánamo.

A través de su cuenta personal de Instagram, Toirac expresó su indignación y exigió respeto y reconocimiento de sus derechos como mujer trans, manifestando: “Son unos transfóbicos al no permitir que mujeres trans, bailarinas que se han evaluado en espectáculos, bailen en una carroza”.