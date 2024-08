Denuncian transfobia en Guantánamo: “Solo mujeres naturales pueden bailar en las carrozas”

Mujer trans denuncia que le impidieron bailar en la carroza en el carnaval de Guantánamo Foto © Collage capturas Instagram / @im_laperrona

Jessica Rabbit Toirac Matos, una mujer trans cubana, denunció públicamente en redes sociales, el domingo último, un acto de transfobia cometido por la Dirección Provincial de Cultura en la provincia de Guantánamo.

A través de su cuenta personal de Instagram, Toirac expresó su indignación y exigió respeto y reconocimiento de sus derechos como mujer trans, manifestando: “Son unos transfóbicos al no permitir que mujeres trans, bailarinas que se han evaluado en espectáculos, bailen en una carroza”.

Esta cubana ofreció disculpas a sus seguidores en las redes sociales, quienes estaban esperando verla bailar en una carroza durante el carnaval guantanamero, pero su participación ha sido impedida por la dirección de cultura en la provincia.

Toirac expresó con gran indignación su frustración respecto al incumplimiento del Código de las Familias, aprobado el 22 de julio de 2022, que reconoce los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ+: “No sé dónde está el Código de las Familias, no sé dónde está el CENESEX o el apoyo a las mujeres trans”.

Además, denunció que la transfobia en Guantánamo va más allá del sector cultural: “La provincia de Guantánamo es transfóbica”, alertó, subrayando la gravedad de la situación.

Esta persona, víctima de la discriminación del régimen cubano, relató que, antes de que comenzara el desfile, los organizadores del carnaval le informaron que “en las carrozas solo bailarían mujeres naturales”, según declaró a CubaNet.

“Cuando me presenté para bailar me dijeron que no, que no podría hacerlo porque soy una mujer trans. Parece ser que la dirección de cultura dio la orden de que las mujeres trans no pueden bailar en las carrozas. Era solo yo la que quería bailar, pero vino uno de los organizadores y me dijo así sin más, 'tú eres trans tú no puedes bailar'”, apuntó al citado portal de noticias.

La plataforma Alas Tensas, que aborda los temas relacionados con la mujer y las problemáticas de género, difundió la denuncia, al considerar que la publicación de Toirac hizo pública la inconformidad de esta mujer trans con las políticas públicas de inclusión cubanas, particularmente en la provincia de Guantánamo.

Aunque el régimen cubano proclama políticas de inclusión, la realidad fuera del ámbito jurídico dista mucho de reflejar esos principios.

En 2023, las autoridades escolares prohibieron a un joven cubano estudiante de la Escuela Pedagógica “José Marcelino Maceo Grajales”, de Guantánamo, usar pantalones, en otro acto de transfobia.

Marions Vargas, de casi 17 años, es un chico transexual que defiende su derecho a portar la vestimenta del género con el que se identifica, pero el claustro de la escuela se lo prohibió porque “haber nacido con genitales femeninos lo circunscriben a la saya como única opción posible”, según trascendió en un reportaje de CubaNet.

Recientemente, el ex ministro de Cultura y actual presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez, generó una polémica tras un tuit que homofóbico y transfóbico.

Captura de Facebook/Adrián González Maimó

A pesar de haber eliminado la publicación de su cuenta en la red social X, Prieto no percibió que sus palabras no fueran bienvenidas por activistas y personas allegadas a la comunidad LGBTIQ+, las cuales le hicieron captura de pantalla y compartieron en otras redes sociales.