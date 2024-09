Cubano vuelve a la isla 24 años después y protagoniza emotivo reencuentro con su abuela y sus tías

Un video compartido recientemente en TikTok ha conmovido profundamente a miles de personas, al mostrar el regreso de un cubano que vive en Estados Unidos a la isla tras 24 y el emotivo reencuentro con su abuela y sus tías.

En los comentarios al vídeo la pareja del protagonista del conmovedor momento, @Cindyforte, explicó por qué llevaba tanto tiempo sin visitar la isla y acotó que durante esos años sí había visto a la abuela: "No podía ir antes mi vida, la abuela sí venía aquí porque tenía la visa pero hace ya unos años no venía", dijo. "Gracias a Dios, abuela podía venir aquí, pero ya no quiere montarse más en un avión, nos toca regresar a nosotros", respondió a otro.

El video ha generado una avalancha de reacciones y comentarios llenos de empatía y bendiciones. "Los abuelos que crían a sus nietos dejan huellas en su alma para siempre, deberían ser eternos"; "Mi abuela falleció estando fuera de Cuba, no sabes cuánto repetí el video", dijeron algunos.

La experiencia de estar lejos de la familia y y el sacrificio que implica la distancia durante tantos años han resonado con la audiencia, muchos de los cuales compartieron sus propios deseos de reencontrarse con sus seres queridos: "Cuánto tiempo, qué difícil, pero a la vez reconfortante el reencuentro, felicidades"; "He llorado como niña, que Dios bendiga a esa abuelita hermosa".

"Después de 24 largos años al fin te pude llevar a la tierra que te vio nacer mi amor", había dicho antes Cindy junto a otro vídeo de su estancia en la isla.