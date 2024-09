El Micha da la espalda al exilio: "Los que me hicieron a mí fueron los cubanos, a mí no me hicieron la gente de Miami"

El Micha sigue en el ojo de la polémica y no solo por los ya frecuentes viajes a Cuba a cantar, sino también por las posturas que ha asumido en gran medida dándole la espalda al exilio cubano en Miami.

En una reciente entrevista para Tony Dandrades, el reguetonero dejó claro que tiene intenciones de seguir viviendo en Miami y viajando a Cuba a cantar para su público, sobre todo después de su último disco para el que grabó varios videoclips en la isla.

El reguetonero explicó por qué su postura respecto a Cuba ha cambiado: “Me di cuenta de quién soy, de dónde vengo, cuando tú te pones a mirar para atrás tienes que darte cuenta de todo lo que has logrado por ti”.

Cuando Dandrades le recuerda que está viviendo en Miami y que al gobierno de esa ciudad no le gusta esas dos aguas el cantante replica: “Yo pienso que ya estamos en el 2024, que ya nos hemos dado cuenta que muchos de los que han hablado de eso por este lado siempre ha sido a su beneficio, porque pocos de los que hablan de ese tema de este lado viven mal”.

“Yo estaré trabajando frecuentemente en Cuba”, aseguró el artista, y cuando Dandrades le dijo que personas como Emilio Estefan, con quien ha trabajado anteriormente, no lo verían bien añadió: “Él tiene que entenderme (…) Emilio sabe que es mi familia, yo lo quiero mucho, pero yo no puedo dejar de ser yo por lo que piense Emilio ni lo que piense nadie”.

“Aquí ya me sentía ahogado, sentía que sí estaba trabajando, estaba funcionando como artista, pero siempre había un ataque para mí, siempre había una situación desagradable para mí sin yo habérmela buscado, sin meterme con nadie (…) ya a mí me han dado demasiados palos. A mí me han dicho que soy policía, que soy comunista, todo lo que han querido decirme, entonces yo siento la obligación de quedar bien conmigo, no con nadie, ya yo terminé y mi trabajo no es hablar de política”, aseveró El Micha.

“Los que me hicieron a mí fueron los cubanos, a mí no me hicieron la gente de Miami, a mí no me hicieron la gente de otros lugares, a mí me hizo los cubanos, el pueblo, la gente”, dice muy convencido.