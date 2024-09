Abuela cubana rompe en llanto al recibir un ventilador de su nieta

Una abuelita en Cuba no pudo contener las lágrimas al recibir un ventilador, un regalo de su nieta que vive en Houston.

El momento, grabado por una persona en Cuba, fue compartido en TikTok por la propia nieta.

La escena comienza cuando la persona que graba le pregunta a la abuelita: “¿A ti qué te hacía falta?”. Con la mayor sinceridad, la anciana responde: “El ventilador”. Cuando la voz que está detrás de la cámara le muestra el ventilador y le revela que es un regalo de su nieta, la reacción de la abuelita es instantánea: “¿Ese? ¿Mentira? ¡Ay mi madre, ay mi niña mía!”. Emocionada y sorprendida, reacciona la señora.

Al compartir el emotivo momento @Jehydismoreno escribió: "Soy millonaria al saber que dentro de mis posibilidades les doy todo lo que puedo, que me dures mil años, que las abuelitas sean eternas".

En un vídeo posterior contó que su abuela vive sola y que tanto ella como su madre son quienes se encargan de cuidarla. "Ella es mi abuelita por parte de padre y vive solita, mi mamá y yo somos quienes nos ocupamos de ella, solo le pido a Dios que me le dé mucha salud y yo me encargo de lo demás", comentó con cariño.

En los comentarios al post de la sorpresa reveló que la abuela llevaba varios días sin ventilador porque el anterior se le había roto: “Gracias a Dios en la zona de Matanzas donde vivimos no afecta mucho los apagones. Ella lo necesitaba mucho, llevaba una semana pasando calor”.

El vídeo, que ya suma más de 70 mil visualizaciones, ha provocado cientos de comentarios llenos de emociones y recuerdos: "He llorado con tu video, diera lo que no tengo por tener a la mía, desafortunadamente la vida me la quitó”; “Wow, y aún aquí hay quienes dicen que no ayudemos a los de allá, hay que tener bien duro el corazón y no disfrutar de poderlos ayudar”, reaccionaron algunos.

Las muestras de solidaridad y empatía se repitieron en muchos comentarios: “Yo hice lo mismo pero el ventilador no llegó a tiempo"; “Se me aguaron los ojos al verla toda emocionada”; “Ya quisiera tener a mi abuela viva para llenarla de regalos”, añadieron otros.

La relación entre abuelos y nietos fue un tema central entre los comentarios, y muchos reflexionaron sobre lo importante que es poder cuidar de los más mayores: “Así se pone mi abuela cada vez que le mando algo, siempre agradecen hasta lo más pequeño”; “Eso es lo mejor que tenemos, los abuelos deberían ser eternos”; “Los abuelos nos dieron la vida, no merecen menos”, coincidieron en sus opiniones.

A pesar de la distancia y las dificultades, el amor de la nieta por su abuela quedó claro en este vídeo, y muchos usuarios destacaron lo valioso que es poder ayudar a la familia desde el extranjero: “Qué emoción para ella, parece una niña con juguete nuevo por un ventilador"; “La familia es lo mejor del mundo, no hay mayor orgullo que poder ayudar a los que amamos”, se lee entre los casi 600 mensajes que ha provocado esta escena, dulce por ver el amor de la nieta pero triste por ser una evidencia más de la dura separación que sufren tantas familias cubanas.

El gesto no solo ha tocado corazones, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre las dificultades que enfrentan los ancianos en Cuba.