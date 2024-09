Cubana tras 28 años en Alemania: He ganado libertad pero se pierde un poco de la risa

La usuaria cubana de TikTok Lola, conocida como @lolalaura205, compartió un video en la red donde hizo balance de nostalgias, ganancias y pérdidas tras llevar 28 años viviendo en Alemania.

En el clip, que ha despertado múltiples reacciones, la cubana se refirió a lo que ha significado para ella emigrar, no solo por las diferencias culturales sino también emocionales entre ambos países. "El 29 de agosto hizo 28 años que vivo en Alemania y la gente me dice: ¿qué es lo que más extrañas? Extraño el mar porque en Cuba vivo a 100 metros de la playa de la costa, extraño a mis amigos, extraño las comidas de mi casa", explicó.

En su reflexión también habló sobre lo que ha ganado a lo largo de estas casi tres décadas fuera de su tierra: "He ganado libertad. Es tan rico despertarse en la mañana y hacer no todo lo que quieras hacer, pero mucho de lo que sí deseas". No obstante, también reconoció que ha habido desafíos en su integración en Alemania, sobre todo, en el aspecto social y por ello ante la pregunta de qué ha perdido respondió "un poco de la risa"; "porque los alemanes ni gozo tienen y el que diga lo contrario es porque es un lamebotas", añadió.

En su caso, también abordó la dificultad de formar relaciones estrechas con personas locales. "Puede que tengas amistades alemanas, uno o dos, eso es individual, pero no hay un grupo de amigos alemanes, no lo hay". Además, comentó sobre las dinámicas dentro de la comunidad cubana en Alemania: "Cuando te encuentras algo es un grupo de amigos cubanos que a veces funciona bien durante un tiempo, pero luego te cansas de las mentiras, de las especulaciones porque no todos somos iguales".

El video ha generado reacciones de otros usuarios, muchos de los cuales se identificaron con su experiencia. "Yo extraño el olor a agua del mar, las frutas súper dulces, el batido de mango o mamey, hablar largas horas con mis hermanos y primos, jugar al dominó, tomar ron, pasear por los barrios de Centro Habana"; "Ay mi niña cómo se extraña nuestra gente, pero bueno se pierde un poco la risa"; "Cuba la llevo muy dentro del corazón"; "Te entiendo porque estoy hace 30 años en Alemania, también … soy feliz pero me falta mi Cuba"; "esto me hizo llorar aquí estamos solo con Dios y nuestras creencia .Yo ya ni sonrío casi", comentaron algunos.

Otros usuarios compartieron sus propios balances de vida en el extranjero: "Me mudé de Alemania a España, y ahora vivo con menos, extraño menos, lloro menos, tengo menos dinero, ¡pero vivo más!"; "Yo ando sola. Los míos los quiero a mil leguas de mí y los de acá no se quieren ni ellos mismos para qué los voy a querer de amigos".

También hubo quienes destacaron la parte positiva de la migración o compartieron puntos de vista y experiencias diferentes a la suya: "Seré yo la única que no extraña"; "Yo no extraño nada y vivo 24 años en Europa", "Buenos días, disculpa pero aquí en Berlín sí se pasa muy bien con los alemanes y no soy lambe nada, hablo por mi experiencia aquí tantos años cómo tú".

Pese a las dispares o compartidas vivencias, el video de esta emigrante cubana ha resonado entre aquellos que, como ella, han tenido que adaptarse a una nueva vida en el extranjero, enfrentando tanto los retos de la nostalgia como las diferencias culturales y las innegables ganancias de la nueva tierra. Sus reflexiones han generado un interesante debate sobre lo que se gana y se pierde al emigrar, y cómo, a pesar de los desafíos, muchos logran encontrar el equilibrio y la plenitud en su vida lejos de casa.