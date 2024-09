Bebeshito comparte mensaje en redes y sus seguidores dicen que "huele a despedida"

Oniel Bebeshito compartió este lunes un mensaje que a la par de resumir la satisfacción que siente por haber superado tantos obstáculos en su carrera musical deja una nota de nostalgia que para sus seguidores ha tenido un sabor a despedida.

“Hoy ando sentimental fula asere tantas cosas buenas pasándome me hacen acordar mis inicios el principio de como comenzó todo, tantos obstáculos en este camino que ha sido súper largo y ya poco a poco estamos logrando cosas que a lo mejor no es algo extraordinario, pero son mis logros y nadie mejor que yo sabe qué significa esto para mí”, escribió el reguetonero en su Instagram.

“Cada día prometo esforzarme más y más. Han pasado cosas en mi vida que me han obligado a esforzarme el triple. A donde vaya iré con mi bandera la que me hizo lo que soy hoy y siempre agradeceré a los que siempre confiaron y a los que no también porque hicieron que me esforzara cada día para mejorarme a mí mismo. Voy a poner al mundo a gritar mi nombre”, aseguró el artista.

El texto lo acompañó con un video de uno de sus conciertos en el que aparece ondeando la bandera cubana sobre el escenario y con su canción "Mi nombre" de fondo.

Varios de sus seguidores en los comentarios elogiaron su carrera, pero reconocieron en sus palabras una señal de despedida, pues para muchos la salida de Bebeshito de Cuba es algo inminente, sobre todo después de que circularan imágenes del reguetonero a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

“Esto huele a despedida. Te esperamos en Miami para conciertos”; “Eres bienvenido a Miami, porque esto me huele a despedida, el mundo es tuyo, solo sal y cómetelo”; “Eres grande y lo serás aún más tú humildad te hace ser único nunca cambies tu esencia”; “Vas a llegar muy lejos”; “Esto me huele a despedida”; “Eres el único que me ha hecho escuchar reparto, me sé todas tus canciones, me encanta”; “Eres el mejor si quieres llorar, llora sólo tú sabes el sacrificio y esfuerzo que has pasado, eres grande y mereces lo mejor”, escribieron algunos en los comentarios.