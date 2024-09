Cubana a un año de haber salido de la isla: "Antes solo pensaba en irme, ahora en cuándo podré volver a verlos"

La usuaria cubana Yunia (@yunia_wanderlust) compartió en TikTok un emotivo video por el primer aniversario de su partida de Cuba, un viaje que la llevó a comenzar una nueva vida en España. A través de una serie de imágenes cargadas de nostalgia, mostró los momentos previos a su salida del país y los sentimientos encontrados que experimentó ese día.

"Hoy hace un año, iba camino al aeropuerto, me iba de Cuba", escribió en una de las primeras escenas del video, donde se le ve dentro de un auto, acompañada de otra persona mientras avanzaban hacia su despedida definitiva. En sus palabras, confesó lo difícil que fue controlar las emociones: "Intentaba no llorar, pero era uno de los mejores y peores días de mi vida".

El video continúa mostrando el ambiente en el aeropuerto, lleno de viajeros, mientras Yunia relata lo nerviosa que estaba antes de abordar el vuelo que la llevaría a España. "A partir de ese momento, era solo yo frente a una nueva vida", afirmó, revelando la mezcla de emociones de ese día tan decisivo.

Entre los momentos más duros que recuerda está el hecho de no haber podido abrazar a su padre antes de partir. "Lloré en el avión, creo que todos lo hemos hecho, y no pude abrazar a mi papá en el aeropuerto", compartió, haciendo referencia al dolor de la separación. Aunque el cumplimiento de su sueño de salir de Cuba se hizo realidad, Yunia describió ese momento como devastador: "Al fin mi sueño se realizaba, de salir de Cuba, pero estaba destrozada".

El video también incluyó escenas de su despedida con familiares y amigos, donde compartió abrazos llenos de lágrimas. "Dicen que las despedidas son tristes, y te lo digo yo, cada vez que lo recuerdo", reflexionó.

El sacrificio de dejarlo todo atrás fue una realidad que Yunia no esquivó: "Supongo que es el precio que uno debe pagar, lamentablemente para los cubanos", expresó con pesar. A pesar de todo, en retrospectiva, se muestra agradecida por el apoyo recibido para lograr salir de Cuba: "Estoy tan agradecida con todos los que me apoyaron, no fue fácil lograr salir".

Finalmente, Yunia cierra su video con una reflexión sobre el futuro y lo que aún queda por venir en su nueva vida. "Solo espero que todo esto valga la pena", concluye con esperanza, aunque dejando entrever que el sacrificio de la partida aún pesa en su corazón.