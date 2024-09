"Sueño cumplido": Cubana da la bienvenida a su padre a Estados Unidos

La usuaria cubana de TikTok @claudiahernandezr36 celebró en la red haber podido dar la bienvenida a su padre a Estados Unidos.

Con un emotivo vídeo, sobre el que escribió "te amo papá", la joven mostró el momento en que le dio la bienvenida a su padre, Orestes, según se sabe por la información de los comentarios.

En las imágenes se ve a Claudia acercándose con globos y fundiéndose en un abrazo con su padre. "Al fin te tengo conmigo papá", escribió en la descripción del video, destacando el amor y la alegría del momento.

Este tipo de reencuentros, tan añorados por tantas familias cubanas separadas por la emigración, se comparten cada vez más frecuentemente en redes sociales como testimonio de la espera y la felicidad al volver a estar juntos.

Los comentarios no tardaron en llenar la publicación de felicitaciones y buenos deseos. "Te mereces esa bendición y muchas más", comentó un usuario, a lo que Claudia respondió agradecida: "Muchas gracias mi vida, un abrazo". Otro seguidor añadió: "Qué alegría me ha dado ver este vídeo. Felicidades y bendiciones para ti y para Orestico", reflejando el impacto que este emotivo momento tuvo en sus seguidores.

Entre los muchos mensajes, uno en particular resumió el sentir general: "Se me han salido las lágrimas de la alegría", a lo que Claudia respondió: "Al fin ya conmigo, no me lo creo". Este reencuentro familiar, como tantos otros entre cubanos emigrados y sus familias, ha tocado la fibra emocional de quienes han vivido situaciones similares o cuentan los días para poder protagonizar su añorara reunión familiar.

Antes de este vídeo la joven había compartido otro compuesto por varias fotos del reencuentro con su papá junto a unas palabras que son la viva estampa de la gratitud y el amor incondicional.

"Te amo papá, lo logramos. Mi curita al cora", escribió al compartir la emotiva publicación.