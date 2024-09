Triple choque en la rotonda de la Ciudad Deportiva en La Habana

Dos autos y una ambulancia protagonizaron un triple choque al mediodía de este miércoles en la rotonda de la Ciudad Deportiva, en La Habana.

En las fotografías compartidas en Facebook por un testigo, se observa un carro moderno de color blanco -del fabricante chino BAW- que impactó a otro rojo y este, a su vez, a la ambulancia, presumiblemente por no guardar la debida distancia mientras circulaban por la transitada rotonda capitalina.

Captura de Facebook/Accidentes Automovilísticos en Cuba

No se reportaron heridos en el accidente. Sin embargo, como consecuencia de la colisión, ambos autos sufrieron daños, principalmente el rojo, tanto en el capó y la defensa delantera como en la parte trasera. Se desconoce si la ambulancia tuvo algún tipo de avería.

Según los comentarios, los dos carros pertenecen a entidades estatales y uno de ellos, al Ministerio del Interior (MININT), dada la presencia de varios oficiales en la escena del incidente.

El accidente desató decenas de opiniones en la publicación, las cuales coincidieron en que los choferes de los autos no mantuvieron la distancia requerida entre vehículos, que les hubiera permitido frenar a tiempo sin chocar al de adelante.

Otras personas apuntaron a la ausencia de señalización en la zona, aunque quienes transitan con frecuencia por las avenidas que confluyen en la rotonda afirmaron que sí la había y atribuyeron los accidentes en el lugar a la imprudencia de los choferes.

“Pusieron semáforo en esa rotonda, fue hace unos añitos, duró unos días, fue catastrófico el tranque que había, no funciona, pero deben hacer algo y los choferes tomar precaución y distancia sobre todo”, dijo una internauta.

“Sí tiene señalización, no minimicemos las imprudencias de los choferes, que muchísimas veces vivimos apurados”, manifestó otro. “No quieren guardar la distancia y ahí están los resultados”, señaló una joven.

“Esa rotonda es muy peligrosa porque todos están apurados, deberían hacer algo para evitar accidentes. A lo mejor ahora que fue un carro del MININT y una ambulancia tomen cartas en el asunto, espero no haya que lamentar pérdidas humanas que es lo más importante”, expresó otra mujer.

“Ahí no hay accidente, eso es negligencia”, sostuvo otra persona, mientras que un señor opinó: “Yo lo que aprecio es un choque por falta de distancia, si no, hubiese dado tiempo a hacer una maniobra y frenar, pero aquí no se guarda distancia, eso no lo enseñan en las escuelas de tránsito”.

Las estadísticas oficiales registraron un descenso del 13 % de los accidentes de tránsito (543 menos) en Cuba, durante el primer semestre del año, con relación al mismo periodo de 2023. Sin embargo, los incidentes en las carreteras y calles del país no cesan, y son preocupantes la frecuencia con que ocurren y sus fatales consecuencias.