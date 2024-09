Piden ayuda para madre cubana con su hijo en calles de Tampa

Una madre cubana que sobrevive junto a su hijo en las calles de la ciudad de Tampa, sin casa ni trabajo, pidió ayuda para encontrar un empleo que le permita salir de la precaria situación en la que se encuentran desde mayo.

El tiktoker cubano Roger Roger (rogerito81), quien se dedica a ayudar a compatriotas que radican en Tampa, Florida, y no tienen dónde vivir, hizo público este miércoles el caso de la Sorania Telena y su hijo de 12 años, quienes piden ayuda en las calles para poder pagar su comida y un hotel donde dormir cada noche.

El influencer hizo un llamado a la comunidad cubana en esa ciudad para cooperar con esta madre y su hijo, desamparados.

Telena es natural de Santiago de Cuba, llegó a Estados Unidos hace 18 años y tiene residencia en ese país. El influencer la encontró en el área de las avenidas Hillsborough y Habana, donde estaba vendiendo pulóveres para reunir dinero y poder alojarse en un hotel.

Al preguntarle por qué estaba en esa situación, la madre comenzó a describir el calvario que está padeciendo con su hijo: “Me subieron la renta a mil pesos (dólares). Me quedé sin trabajo. Desde mayo estoy en la calle con mi niño… Estoy pagando hoteles, estoy comprando la comida. He ido a varios lugares pidiendo ayuda del gobierno para que me ayuden con la renta”.

“¿Y ya aplicó para la asistencia, las ayudas que le brinda el gobierno?”, le preguntó Roger. A lo que la mujer respondió que la única ayuda que recibe son los food stamps (cupones para alimentos) porque “hasta el Medicaid me quitaron”.

Telena añadió que tampoco tienen trabajador social que la atienda. “Fui a la oficina de Metropolitan y ahí estoy en una lista para un shelter (refugio para familias sin hogar)”, dijo. “Todavía no tengo nada resuelto… Yo no tengo ahora dónde vivir”.

“Duermo en un hotel. Aquí vengo (...) Como pueden ver, estoy vendiendo mi pulóver. Aquí me ayudan y de aquí me salgo para un hotel, pago la noche, 75 pesos (dólares), y de ahí también tengo que sacar para comprar comida”, confesó.

Apesadumbrada, Telena reveló las razones por las que su hijo no ha podido empezar la escuela: “Estamos tan inestables. Una noche en un hotel, otra noche en otro hotel… Hay amistades que me han ayudado una noche en su casa, pero desafortunadamente no encuentro trabajo (…) Y así estamos viviendo hasta ver qué pasa”.

La madre declaró al influencer que ha expuesto su situación en la Oficina de niños y familias. “Lo único que me dan es el número de teléfono, el 2-1-1, y en el 2-1-1, te dan otra lista de teléfonos y así...”. Añadió que también ha llamado a una congresista que está en Armenia, pero “ellos no tienen fondos para ayudarnos en este momento”.

Roger Roger le aseguró que haría todo lo posible por apoyarla y rogó a la comunidad cubana cooperar con esta familia.

“Le hago un llamado a nuestra comunidad cubana aquí en Tampa, que es una comunidad bastante generosa y bondadosa, una comunidad bien fuerte, bien solidaria, con algunos casos que yo he expuesto aquí en las redes sociales y enseguida muestran su solidaridad en ayudar a las personas (…) Si usted puede pasar por aquí y comprarle estos pullovers que tienen venta para así sostenerse y si usted puede ayudarla, ayudarla también en lo que se pueda, pues ella se lo agradecería”, expresó.

El tiktoker recalcó que la mujer no está pidiendo dinero, sino conseguir un trabajo. “Ella está cansada de estar en una esquina pidiendo dinero, no es dinero, ya lo que quiere es trabajo. Por favor, se lo pido yo también, se lo ruego”, manifestó. “Emprendedor cubano aquí en Tampa que está viendo este video; mi comunidad bella, mi comunidad cubana aquí en Tampa que está viendo este video, por favor que se solidarice con este caso y nos ayude a que esta señora encuentre un trabajo, le brinde un trabajo para que pueda darle de comer a su niño y que su niño pueda ir a su escuela”.

En un estremecedor mensaje a sus compatriotas en Tampa, la madre cubana suplicó: “Yo le quiero pedir a la comunidad cubana que me ayude, que me ayude, por favor, ayúdenme a encontrar un trabajo. Es lo que yo necesito (…) para poder pagar una renta para mí, para mi hijo. (…) Necesito ayuda de ustedes”.

“No quisiera estar todos los días en una esquina pidiendo ayuda”, confesó entre lágrimas. “Sí me han ayudado. Hay muchas personas fuera que me han ayudado, pero yo necesito un trabajo para poder sacar a mi hijo adelante. Hoy duermo en un hotel, mañana no sé. Todos los días voy allí a buscar ayuda para poder tener un techo para mi niño. Por favor, ayúdenme, de corazón lo pido”.