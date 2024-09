Cubano se reencuentra con sus abuelos en la isla tras "más de 5 años pidiéndole a Dios poder volverlos a ver"

Un joven cubano residente en Estados Unidos, identificado en TikTok como @yandribarreras675, ha conmovido a miles de usuarios en las redes con el vídeo de su reencuentro con sus abuelos en Cuba tras más de cinco años de separación.

En el emotivo clip, que ya cuenta con más de 4600 likes y cientos de comentarios, se observa al joven abrazando a sus abuelos con profunda emoción, mientras acompaña las imágenes del mensaje: "Más de 5 años pidiéndole a Dios poderlos volver a ver ".

El vídeo del reencuentro de este joven barbero cubano con sus abuelos ha tocado el corazón de muchos coterráneos, tanto dentro como fuera de la isla, que compartieron su empatía y nostalgia en los comentarios: "Que suerte la tuya que aún los tienes"; "Se me hizo un nudo en la garganta. Yo le pido todos los días lo mismo a mi Diosito"; "Así le pido a Dios abrazar a mi vieja el día de mañana"; Yo también pido a diario por poder ver a la mía". Otros destacaron la humildad de los abuelos del joven, como un comentario que señalaba: "indiscutiblemente las personas de campo somos demasiados humildes", a lo que el creador del vídeo respondió: "los del campo son la versión más humilde y más sana de un cubano".

Tampoco faltaron mensajes de personas que, lamentablemente, no han podido reencontrarse con sus familiares: "Yo fui hace 2 meses, hubiese dado la vida por abrazar así a mi papá, pero tuve que visitarlo en una tumba fría", comentó una usuaria.

El creador del vídeo ha respondido a muchos de estos mensajes, enviando bendiciones y mostrando gratitud y felicidad por haber podido hacer realidad el sueño de verlos: "No me alcanzará la vida para agradecerles a esos viejitos por tanto amor y cariño"; "Ninguna cantidad de dinero se compara con volver a ver a tus seres queridos"; "Viví con esa incertidumbre por más de 5 años y la vida me regaló ese momento que tanto pedí"; "Volver a abrazarlos es todo lo necesario para seguir luchando y saber que cada sacrificio no ha sido en vano", dijo entre las muchas respuestas que dejó en comentarios, entre las que no faltaron las palabras de aliento para quienes añoran vivir sus añorados reencuentros.

El vídeo ha generado una ola de emociones, y refleja un sentimiento compartido entre los cubanos que han tenido que emigrar, dejando atrás a sus seres queridos. Este reencuentro ha sido un bálsamo no solo para el creador del vídeo, sino también para todos los que sueñan con volver a abrazar a sus familiares.