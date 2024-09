Vendedores del "paquete semanal" podrán continuar su actividad, aclaran funcionarios de Las Tunas

Luego de que el régimen publicara el listado con 125 actividades económicas prohibidas para las formas económicas no estatales, se generó una gran polémica en torno a la prohibición o no del llamado “paquete semanal”.

El listado, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 78 del 2024, provocó que el oficialista Periódico 26, de Las Tunas, se presentara ante los especialistas de la Dirección Municipal de Trabajo con la interrogante: “¿Se acabarán el paquete semanal y las novelas turcas?”.

Aunque el portal web publicó el post originalmente en su página de Facebook, luego lo retiró. No obstante, Raudel Rodríguez, periodista oficialista de la emisora provincial Radio Victoria, reprodujo el texto íntegramente en sus redes sociales y añadió algunas reflexiones.

Captura de Facebook / Raudel Rodriguez

De acuerdo con el texto compartido, los especialistas de la Dirección Municipal de Trabajo explicaron que el decreto 107 (De las actividades no autorizadas a ejercerse por las micro, pequeñas y medianas empresas privadas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia) incluye en su anexo 1, sección I, párrafo 62 entre las actividades proscritas a la “Creación de sellos discográficos, editoras musicales y entidades para la comercialización de discos y otros soportes fonográficos (5920)”.

Sin embargo, los funcionarios apuntaron que “a reglón seguido la propia norma específica que se exceptúan de dicha prohibición las ‘licencias para vendedores de discos ya aprobadas’”.

El texto compartido por el periódico oficialista aclara que: “Hasta ahora los cuentapropistas que prestan el servicio de copia de diferentes materiales audiovisuales lo hacen al amparo de la licencia para ejercer la actividad de vendedor de discos”.

Sin embargo, el decreto aclara que “no se emitirán nuevas licencias para vendedores de discos”, apuntó el Periódico 26.

El periodista Raudel Rodríguez señaló una consideración personal sobre el nuevo decreto: “Se mantiene el paquete. Lo que no se autorizarán nuevas licencias para vendedores de discos (en este caso los que realizan grabaciones de materiales audiovisuales)”.

En relación a la polémica que involucra el famoso “paquete semanal”, y al post original del Periódico 26, el influencer Edmundo Dantés Junior apuntó en Facebook: “El decreto sí deja bien claro que no se emitirán nuevas licencias de ‘vendedores de discos’. Pero no dice absolutamente nada del paquete semanal”.

Captura de Facebook / Edmundo Dantés Junior

El perfil también añadió: “Entonces no sé si es que nunca lo iban a quitar y entendimos mal (por culpa de su redacción), o es que los periodistas no comieron lo suficiente para analizar que no les respondieron la pregunta”.

Por último, ironizó: “¿Quién compra discos de música? ¿Esto qué es, 1984?”, sugiriendo lo absurdo del nuevo decreto, que parece estar desconectado de los hábitos de consumo cultural actuales y de cómo circulan los contenidos en la sociedad.

Además, pone en evidencia que el régimen busca controlar la distribución del “paquete semanal” limitando la emisión de nuevas licencias.

El pasado año, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que el contenido de ese “paquete semanal” constituía una "preocupación", ante lo cual abogó por introducir en el mismo historias de producción nacional.

No es solo el tema de “los teléfonos, podría haber más preocupaciones, todo lo que nos llega por el paquete, por una película, y ¿vamos a dejar de ver película, vamos a dejar de usar el teléfono?”, se preguntó en un encuentro con parlamentarios cubanos.

En 2018 el régimen introdujo la censura en esta iniciativa, al prohibir algunos shows televisivos realizados en Miami, y de algunos espacios informativos, entre ellos los noticieros de Telemundo y el de Univisión 23. También fue eliminado entonces el show TN3, conducido por el presentador cubano Carlos Otero.