Ulises Toirac critica recientes leyes cubanas: Crean las bases para una mayor corrupción

El humorista Ulises Toirac arremetió contra el reciente decreto dictado por el Consejo de Ministros, que prohíbe un total de 125 actividades económicas para las mipymes privadas, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia.

En un texto compartido en su muro de Facebook, Ulises recordó un viejo chiste del marido que al descubrir que la esposa lo engaña en su propio sofá, lo que hace es botar el sofá. Para él, esa misma actitud adopta el gobierno con sus problemas.

"Lo que terminan por prohibir es la empresa privada de la mayoría", afirmó, antes de aludir al irrespeto al ordenamiento jurídico que existe en el país, donde "la Constitución puede ser negada por las leyes, y las leyes pueden ser negadas por... una entidad superior invisible y omnipotente".

El actor manifestó su incredulidad ante el odio del gobierno a quienes se dedican a importar mercancías para su venta (las llamadas mulas), y precisó que no deben ser consideradas como el "archienemigo de Estado".

"Si las mulas trajeran mierda que no les compra nadie porque las venden en las tiendas, ellas solitas se extinguen a más velocidad que los velociraptor. ¿No es más sencillo que paguen un impuesto sobre la importación y pa'l carajo? Gana el Estado, gana la mula y gana la gente que tiene donde comprar o a quien encargar... ¿Fabricar delito es más fácil?", cuestionó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

Toirac también se refirió al nuevo ataque del régimen al llamado "Paquete semanal", un mix de entretenimiento formado por películas, shows, series, novelas, etc, que circula por medios digitales en la Isla, y que ahora quedó expresamente prohibido por el Decreto 107 del Consejo de Ministros.

"Otro marido tarrú con sofá: hagan buena televisión y punto. Se mueren de hambre los 'paqueteros'. ¿Y qué venden ellos? No lo que ellos quieren, venden lo que le piden. ¿Que es de mala calidad cultural? Pregúntense a qué obedece", subrayó.

"Y así todo. No es un problema de prohibir lo que tú no puedes hacer y crear todas las bases para una mayor corrupción además. Jone, si le pusieran ese ahínco de prohibir y fundar delitos a producir y exportar, la emigración sería porque no cupiéramos en territorio nacional de la cantidad de cosas que habría", concluyó.