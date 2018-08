El Gobierno cubano "está metiendo las manos en el Paquete": La nueva Constitución, disponible en las últimas entregas

El Gobierno cubano está utilizando el Paquete Semanal para distribuir contenidos. Al menos en las últimas dos entregas, en la sección "Cultura e Historia", se pueden copiar archivos sobre la reforma constitucional, la Carta Magna vigente, el PCC, la Revolución Cubana y el alegato del fallecido Fidel Castro "La historia me absolverá".

"Esta es la prueba de que el Estado está metiendo las manos en el Paquete", explicó Gabriel uno de los jóvenes entrevistados para el reporte.

A él no le preocupa que el Gobierno lo use para incluir su propaganda siempre que no quiten las series y películas "con las que se entretienen 11 millones de cubanos".

Non obstante, recientemente las autoridades censuraron varias escenas de la serie la serie El Señor de los Cielos porque relacionaban a Cuba con el narcotráfico. “A cada creador del Paquete le informaron directamente que no podían distribuir la serie", informó un periodista independiente en ese momento..

El Paquete Semanal distribuye desde hace años series, "realities", películas, revistas, aplicaciones y capturas de páginas web para que la gente pueda acceder a contenidos online sin conectarse a Internet.

"El Paquete es la alternativa que encontró una sociedad analógica para tratar de mantenerse al ritmo del mundo digital", explicó Servando, un joven ingenieron entrevistado por Efe.

Los cubanos pagan 1 Terabyte de información a 1 ó 2 CUC dependiendo del momento de la semana en que lo compre.