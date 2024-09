Venezolana casada con un cubano: "No entiendo la pasión por el dominó"

Una joven venezolana casada con un cubano se aventuró a contar los choques culturales o las conductas que más les sorprende de su esposo en un video de TikTok. La protagonista del clip es @carladempaire, que se ha confesado ante los cibernautas sobre su falta de entendimiento sobre la pasión por el dominó y expresiones cubanas...

En el video, la mujer admite que no entiende la pasión que sienten los cubanos por el dominó. "En Venezuela se juega, pero los cubanos se lo toman muy en serio", comenta Carla.

También confiesa que tuvo dificultades al principio con algunas palabras típicas del lenguaje cubano, como "pomo". "La primera vez que me dijeron pásame el pomo, no entendí lo que era. Ahora se me sale la palabra", dice entre risas.

Afortunadamente, su amor por el baile ha sido un punto de conexión con su pareja cubana. "Tengo que confesar que me cayó como anillo al dedo que aprendí a bailar salsa casino en Venezuela, y mi cubano lo baila", añade.

Por último, la venezolana comparte una divertida anécdota culinaria: "No sabía lo que era un congrí. Las primeras veces que le tuve que hacer congrí y frijoles, saqué los frijoles de lata".

"Soy cubana y tampoco entiendo esa pasión por el dominó, cuando mi esposo va a jugar prefiero quedarme en mi casa porque ya sé que casi se amanece", "Yo igual y entonces cuando me dijo primera vez java" o "Soy dominicana casada con cubano y no puedo cocinar en la olla reina, cocino en los caldero y hago café claro, no puedo con el café fuerte", son algunas de las reacciones que se leen.