Cubana cuenta su experiencia para sacar el carné de conducir en España: "Cuesta un dineral"

Una joven cubana, @devorahmallol72 en TikTok, compartió en la red su alegría por haber obtenido su carné de conducir en España.

En su video, Devorah Mallol explicó el arduo proceso que tuvo que atravesar para lograrlo, destacando que fue una experiencia tanto desafiante como costosa.

"Finalmente tengo en mis manos el carné de conducir que tanto sacrificio me ha costado", expresó Mallol, quien aseguró que en España la mayoría de los coches son de cambio de marcha, lo que hace más complicado aprender a conducir. También mencionó lo caro que resulta obtener la licencia de conducir, ya que, según sus palabras, "para lo que uno gana y para lo que cuesta, es bien caro".

Según reveló, el total de su inversión ascendió a 1.630 euros, y desglosó los gastos: “Me apunté a la autoescuela con un pack de 890 euros que incluía tasas de examen, derecho a examen y 23 clases prácticas, que aquí son súper caras". Sin embargo, después de esas clases, necesitó 40 adicionales, en las que gastó otros 740 euros en total.

A pesar del reto económico, la creadora contó emocionada que aprobó tanto el examen teórico como el práctico a la primera: "Para yo ser mujer y no haber conducido nunca, no necesité muchas clases". Además, agradeció el apoyo de su familia, especialmente el de su padre, que la acompañó durante el proceso desde Estados Unidos.

Los usuarios de la red no tardaron en felicitarla y compartir sus experiencias y opiniones. "Las personas piensan que es igual que en Miami, aquí en España es bien difícil", señaló uno. Otro usuario compartió su experiencia diciendo: "Ufff, yo me gasté 2.600 euros, pero ya casi me quitan la L", refiriéndose a la placa provisional que llevan los conductores novatos en España.

Mallol respondió a muchos de los comentarios, reconociendo lo costoso y exigente que es el proceso en España. "Aquí es súper difícil y muy costoso para lo que uno gana. En Miami prácticamente te regalan el carné, aquí cuesta muchísimo sacrificio y días de mucho estrés", aseguró la tiktoker, dejando claro lo aliviada que se siente tras superar este desafío.

Entre las felicitaciones, muchos seguidores expresaron admiración por haber aprobado ambos exámenes a la primera.