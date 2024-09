Cubana en Orlando reflexiona sobre los obstáculos como emigrante: "No todo el mundo corre con la misma suerte"

La vida no siempre le sonríe en todo momento a quienes deciden emigrar, para muchos tras salir de Cuba los retos continúan, pero eso no quiere decir que los deseos de luchar y avanzar se apaguen.

A través de su cuenta en TikTok, Daiana Díaz, una trabajadora cubana, reflexiona sobre los obstáculos que tienen muchos emigrantes durante los primeros años en Estados Unidos y responde a quien le dice que la solución está en crear su propia compañía.

“De qué manera uno puede abrir una compañía con casi dos años en Orlando, Florida, ganando lo mínimo, y cómo tú guardas dinero, cómo haces si no tienes un documento hasta el año y medio, por eso yo digo que no todo el mundo corre con la misma suerte, y a vces no podemos opinar porque el destino de cada persona es diferente”, dice en uno de sus videos en esta red social.

Daiana añadió que las experiencias suelen ser diversas cuando hay hijos de por medio a los que mantener o padres enfermos en Cuba a los que ayudar, esto último, una realidad palpable para no pocos cubanos que dejan atrás a los suyos.

“Con un salario mínimo pagas lo que tienes que pagar en este país que es todo, porque aquí este país es así, es un consumismo bárbaro, y no te queda para nada”, aseguró la mujer que reconoce, sin embargo, que estudiar inglés puede suponer una gran diferencia cuando de buscar trabajo se trata.

“A todo el mundo no le puede ir bien porque todo el mundo es diferente”, y aunque señala que no todos pueden crear su propia compañía en Estados Unidos, reconoce que no es un imposible: “Cada cual quiere tener su propio negocio, lo que no es fácil”.

Varios de sus seguidores coincidieron con sus palabras, pero la mayoría le recomiendan que siga trabajando porque los primeros años son los más difíciles pero al final se ven los frutos.