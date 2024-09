Turista argentina con dolor intenso no encuentra medicina en farmacias de Cuba

Una turista argentina que visitó Cuba recientemente denunció en sus redes sociales la alarmante situación del sistema de salud pública de la isla, exponiendo con videos las carencias que experimentó durante su estadía.

La turista en cuestión es Melina Moriatis, una periodista galardonada con el premio Martín Fierro en 2024, quien cuenta con más de 570 mil seguidores en TikTok (@melimoriatisfit).

Moriatis, conocida por su trabajo internacional, relató cómo un dolor de oídos la llevó a buscar atención médica en la isla y descubrió una situación desoladora.

Al llegar al hospital cubano, las condiciones del lugar eran deplorables. El asiento de la doctora que la atendió estaba destrozado. La médico le indicó que consiguiera algo para el dolor.

El centro de salud se veía sucio y sin recursos, con pacientes adoloridos en los pasillos, en espera de que alguien los atendiera.

Tras la visita al hospital, Moriatis decidió acudir a una farmacia, pero la situación no mejoró. La periodista detalló que no pudo conseguir ni los medicamentos más básicos. "No había paracetamol ni ibuprofeno. Nada de nada", afirmó.

Lo primero que se encontró fue a la farmacéutica sentada de manera poco profesional, con las piernas sobre la silla y mirando el móvil.

La experiencia de esta turista argentina en Cuba ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde los videos publicados han abierto un debate sobre el pésimo estado actual del sistema de salud en el país.

A pesar de que este ha sido tradicionalmente un emblema del gobierno cubano, las carencias evidenciadas por Moriatis cuestionan la capacidad del Ministerio de Salud Pública para atender las necesidades más básicas de la población.