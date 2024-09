Cuqui La Mora desempolva recuerdos: "¿Quién más fue víctima de una foto así?"

Cuqui La Mora recurrió al baúl de los recuerdos y desempolvó en Instagram algunas de sus fotos, unas en las que mostró su belleza de juventud y otra que hizo reír a sus seguidores cubanos.

La humorista recordó que al igual que muchas adolescentes cubanas no tuvo la oportunidad de hacerse fotos en sus 15 primaveras por la situación económica de su familia. Más de una década después es que tendría la oportunidad de posar para las cámaras y dejar un bonito recuerdo de sus años mozos.

“Miren lo que me encontré jjj 27 años, ya había tenido a mi hija. Recuerdo que me hice estas fotos para matar los deseos, porque fui una de las tantas cubanas que no tuvieron fotos de 15 por problemas económicos y ese día maté el enano”, escribió Cuqui en la descripción a su post.

Para sus seguidores no pasó desapercibida la belleza que tenía para presumir Cuqui en este momento de su vida.

Sin embargó, allí no quedaron los recuerdos, la comediante cubana compartió otra foto de niña en la que aparece encima de un televisor soviético de la época.

“¿Quién más fue víctima de una foto así? Jijjjjj Ay me orino”, añadió junto a la instantánea mientras sus seguidores confirmaban haber pasado por experiencias muy similares.