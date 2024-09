Cubana en USA estalla en TikTok: "No me interesa a dónde vaya a parar el dinero porque se lo mando a mi familia"

La creadora de contenido cubana en TikTok, Nathyy Zaldivar Toro (@nathyy.zaldivar.t) volvió a defender su postura sobre el envío de remesas a su familia en Cuba, tras recibir varios comentarios en sus vídeos anteriores.

En una nueva publicación, Nathyy respondió a un usuario que afirmó que los cubanos estarán "100 años más así" porque les permiten salir del país para que envíen dinero. Dejando claro que para ella la prioridad es que su familia no pase hambre, le contestó enérgicamente agumentando que la decisión de enviar remesas no debería verse como un apoyo indirecto a la dictadura, como algunos repiten, sino como una responsabilidad hacia sus seres queridos.

“Mi familia va a vivir bien hasta que puedan estar aquí conmigo”, expresó esta joven, para quien su verdadera preocupación es garantizar el bienestar de sus familiares en la isla, sin importar los debates políticos.

Este intercambio llega tras un vídeo previo donde defendía su decisión de enviar dinero, a pesar de quienes consideran que esto contribuye al sostenimiento del régimen cubano. En esa ocasión, también dejó claro que su enfoque es ayudar a sus seres queridos mientras sigan viviendo en Cuba.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer, generando una mezcla de opiniones en los comentarios. Algunos apoyaron su postura: "Así mismo, eres grande"; “Dios te protege siempre, tú eres muy especial y muy sincera”; "Estoy de acuerdo contigo, yo les mando dinero a los míos, y que sigan hablando"; "Nuestra familia no tiene la culpa de la política"; “Yo también le mando a mi familia lo que me dé la gana. Tienes mucha razón, ese tema no tiene discusión. Mis hijos y padres no pueden pasar trabajo ni hambre en Cuba”.

No obstante, tampoco faltaron las críticas tanto hacia ella como su posición.

El debate sobre el envío de remesas a Cuba ha generado mucha controversia entre los cubanos dentro y fuera de la isla, con posiciones encontradas entre quienes consideran que ayuda a sostener al régimen y otros que, como Nathyy, priorizan el bienestar de sus familias y el apoyo en medio de una prolongada situación de carencias, precariedad y crisis.