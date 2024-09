Cubana comparte su regreso a la isla: Felicidad por los reencuentros y dolor por las ausencias

Una joven cubana, conocida en TikTok como @dailenis_vm, ha conmovido profundamente a los usuarios de la red al compartir un emotivo video de su regreso a Cuba, donde se reencontró con su abuelo.

Dailee, quien vive en Miami y se describe como "100% cubana", mostró el conmovedor momento en que pudo volver a abrazar a su abuelito en el aeropuerto en un vídeo que ya cuenta con más de 8 mil likes y cientos de comentarios.

"La vida no me dejó volver a ver a mi abuela, pero tenía que regresar por mi abuelo y por la tierra que me vio crecer", escribió sobre las imágenes que han tocado el corazón de sus seguidores.

En las reacciones a su especial momento familiar muchas personas se identificaron con la dolorosa situación de estar lejos de sus seres queridos en Cuba. "No veo la santa hora de abrazar a mi viejito", comentó una usuaria emocionada. Otro seguidor desde Miami escribió: "La mía falleció a los cuatro meses de estar aquí y fue super duro".

Otros también compartieron el dolor de no haber podido despedirse de sus seres queridos. Las reacciones llenas de dolor y nostalgia reflejan lo difícil que es para muchos cubanos que viven en el extranjero estar separados de sus familias.

Tras este primer post la joven compartió un segundo momento donde se le ve llorando desconsolada. En este nuevo clip, escribió: "Volver a Cuba y no verte también se siente así, aunque te sentí todo el tiempo conmigo... Abuela", expresando el dolor de regresar a su tierra sin poder reencontrarse con su ser querido. La desgarradora confesión ha despertado aún más emociones entre sus seguidores, quienes no han dudado en compartir sus propias experiencias de separación y pérdida.

Los dos videos compartidos por Dailee han tocado una fibra sensible entre quienes han tenido que dejar atrás a sus seres queridos, recordando lo importante que es el amor familiar y la conexión con las raíces, aún en medio de la distancia.