¡Para reír! La Mija se vuelve viral al contarle a su marido la estafa que sufrió en tienda de Miami

La influencer y empresaria cubana Lianet Martí, más conocida como La Mija, se supera en cada uno de los videos de humor que comparte con sus seguidores. La empresaria sabe que tiene un filón entre sus seguidores con su pasión por las compras, con la que muchos se sienten identificados... Y su último "incidente" en una tienda de ropa no ha sido pasado por alto en TikTok, volviéndose en uno de los virales de la semana alcanzando casi dos millones de reproducciones.

"Mira, ni me digas nada, tengo un enfado. No te puedo explicar. Entro en esta tienda para comprarte un par de zapatos y tener un detalle contigo, ya sabes cómo soy yo. Mira lo que me vendió esa mujer después de decirle que te gustaban negros y darle tu numero", dice enfadada, antes de mostrarle a su marido unos zapatos negros para ella.

"Me siento mal, me siento estafada", le dice molesta, después de mostrar un bolso que también le vendió la mujer de la tienda. Una cartera que, según su marido, es igual a la que ya lleva.

Este audiovisual ha causado sensación en el perfil de La Mija, que solo en TikTok cuenta con casi 2 millones de seguidores. Los videos de humor de la representación de su vida en pareja siempre tienen gran éxito entre los usuarios de las redes sociales.

Ante este video, muchas mujeres han reaccionado sintiéndose identificadas con la cubana, asegurando que a ellas les pasa lo mismo a menudo...